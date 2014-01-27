اختصاص 16 میلیارد ریال برای آماده سازی مسکن مهر ازنا/ سهم آورده متقاضیان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی و پروژه مسکن مهر شهرستان ازنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری های نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی مبلغی برای آماده سازی فاز دوم مسکن مهر شهرستان ازنا اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه فاز دوم مسکن مهر ازنا دارای حدود 500 واحد مسکونی است افزود: این طرح نیازمند اجرای زیر سازی، جدول گذاری و روکش آسفالت است.

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به مطالبات متقاضیان مسکن مهر شهرستان ازنا مبنی بر کاهش سهم آورده آنان تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده مبلغ 16 میلیارد ریال از طریق سازمان ملی زمین و مسکن در بخش یارانه ها جهت این طرح تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه با اختصاص این مبلغ بخشی از سهم آورده متقاضیان کاهش می یابد افزود: برای تکمیل این طرح به دنبال انعقاد قرارداد با پیمانکار برای اجرای محوطه سازی در آینده نزدیک هستیم.

بنابر این گزارش همزمان با دیگر شهرستانهای استان پروژه ساخت مسکن مهر در شهرستان ازنا در دو بخش خود مالک و دولتی آغاز شد که شامل هزار و 418 واحد مسکن مهر خود مالک با اعتبار بیش از 280 میلیارد ریال و 644 واحد مسکن مهر دولتی در دو فاز جداگانه، با اعتبار بیش از 150 میلیارد ریال بود.



در حالی که مسکن مهر خود مالک و فاز اول مسکن مهر دولتی شهرستان ازنا که شامل 144 واحد است به بهره برداری رسیده و تحویل متقاضیان شده است، متقاضیان فاز دوم بخش دولتی که بخش عمده ای از متقاضیان را شامل می شود همچنان در انتظار صاحب خانه شدن مانده اند.

فاز دوم مسکن مهر دولتی این شهرستان دارای 500 واحد است که 310 واحد از آن پیشرفت 90 درصدی دارند و 190 واحد دیگر نیز در حال ساخت است.

این در حالیست که فاز دوم مسکن مهر شهرستان ازنا از اردیبهشت سال 91 حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و اختلاف متقاضیان و مسئولین بر سر افزایش مبلغ آورده باعث شده بود که انتظار آنان برای تحویل واحدهای مسکن مهر همچنان تداوم داشته باشد که این موضوع در گزارشی از سوی خبرگزاری مهر منعکس شد.

در این راستا با پیگیری مسئولان و اختصاص این مبلغ برای آماده سازی و تکمیل محوطه سازی فاز دوم مسکن مهر ازنا انتظار می رود متقاضیان این واحدهای مسکونی در آینده نزدیک صاحب خانه شوند.