شرایط فعلی بورس گذراست/ پارک پول داریم

به گزارش خبرنگارمهر، علی صالح آبادی امروز در ادامه نشست خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه اولین اوراق استصناع تا پایان سال منتشر می شود، افزود: اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام در گذشته قرار بود که منتشر شود اما شرکتی که انتشار آن را برعهده داشت از این کار منصرف شد بنابراین امیدواریم که شرکت دیگری این اوراق را منتشر کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب استاندارد حسابداری بین المللی در هیات مدیره بورس خبر داد و گفت: اولین صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری بین المللی از سال 94 به بعد انجام خواهد شد.

وی با اشاره به فراهم شدن مقدمات راه اندازی مرکز میانی امضای دیجیتال در بازار سرمایه و فعال شدن آن تا پایان سال گفت: این امر باعث ارتقای بازار سرمایه خواهد شد همچنین اولین صندوق پروژه فاند زمین وساختمان نیز به زودی اجرایی خواهد شد.

صالح آبادی با اعلام اینکه از این پس با هماهنگی صورت گرفته با سازمان خصوصی سازی، بورس و فرابورس قرار است عرضه سهام شرکت های دولتی بر حسب کشش بازار انجام شود، تصریح کرد: این در حالی است که حقوقی ها عرضه خاصی نخواهند داشت و فقط تقاضا ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به جذب و تجدید منابع صندوق توسعه بازار سرمایه، گفت: تا پایان سال در بورس و فرابورس عرضه های جدیدی از جمله نفت سپاهان، هلدینگ سیمان بانک ملی، فولاد ارفع، هرمزگان، گروه سرمایه گذاری بانک مسکن، برق مپنا و پالایشگاه کرمانشاه حسب مورد انجام خواهد شد.

صالح آبادی از دریافت 40 تا 50 تقاضای جدید برای ورود به بازار فرابورس توسط شرکت ها خبر داد و گفت: با توافقی که با فرابورس صورت گرفته قرار است که کارگروهی تشکیل شود تا کار بررسی وضعیت شرکت ها در آن مورد رسیدگی قرار گیرد تا کار هیات پذیرش بورس آسان تر شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سئوالی در مورد خصوصی سازی به صورت دستوری، تصریح کرد: دستوری کردن خصوصی سازی نداریم این در حالی است که طبق قانون بودجه دولت باید بخشی از سهام شرکت های خود را در بازار سرمایه عرضه کند و پیش بینی های بودجه ای سازمان خصوصی سازی نیز محقق شود. در عین حال سازمان خصوصی سازی مانند گذشته واگذاریهای خرد و بلوکی خود را انجام می دهد.

وی با تاکید بر اینکه ثبات بازار سرمایه همواره مد نظر دولت بوده و رئیس جمهور در اجلاس داووس به بحث استقبال از سرمایه گذاران خارجی و جذب سرمایه های آنها در بازار سرمایه اشاره داشتند، گفت: دولت همچنان علاقه مند به جذب سرمایه گذاری در بازار سرمایه است و این موضوع در دستور کار و برنامه های آتی دولت قرار دارد و موضوعی با این عنوان که سرمایه ها به سمت بازارهای مسکن، سفته بازی، طلا و ارز و خرید و فروش کردن در این بازارها برود، مدنظر نیست. دولت به بازار سرمایه توجهی جدی دارد.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: اگر عرضه های خصوصی سازی مشکلی برای بازار سرمایه ایجاد کند عرضه ها انجام نخواهد شد و متناسب با شرایط بازار و در چارچوب قانون عرضه ها انجام می شود. عرضه هلدینگ خلیج فارس نیز بستگی به شرایط بازار دارد وعرضه آن به صورت خرد منتفی است و سهام آن به صورت بلوکی در صورتی که شرایط بازار اجازه دهد، عرضه می شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برگزاری جلسه بورس با پتروشیمی ها گفت: قرار است بر اساس اصولی تصمیم گیری ها انجام شود، یکی از این اصول این است که باید قیمت هایی که تعیین می شود باعث جذب سرمایه ها به بازار سرمایه گردد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در اجلاس داووس به این موضوع اشاره کرد که قرار است 100 میلیارد دلار پروژه در بخش پتروشیمی در سالهای آینده تعریف شود بنابراین برای جذب این حجم از سرمایه گذاری باید مشوق هایی داشته باشیم بر این اساس رئیس جمهور با صراحت اعلام کرد که قیمت خوراک پتروشیمی ها به گونه ای خواهد بود که برای سرمایه گذاران جذاب باشد. البته باید مزیت های رقابتی با کشورهای منطقه نیز حفظ شود.

صالح آبادی در مورد افت شاخص سهام گفت: حسب انتظار بازار، قیمت سهم ها مشخص می شود، نوسان ذات بازار سرمایه است و بازار ریسک دارد اما نمی توان انتظار داشت که بورس همواره مثبت یا منفی باشد. این شرایط گذراست و بازار به وضعیت تعادلی و مثبت باز می گردد لذا جای نگرانی برای سرمایه گذاران وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه سازمان بورس، نظارت است و بازار سرمایه به قدری بزرگ شده و حجم معاملات به اندازه ای بالا رفته که خود بازار خود را تعدیل می کند. البته سهام شناور آزاد نیز به اندازه زیادی بالا رفته و امکان دستکاری کمتر است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: در بازار پایه فرابورس برخی سهم ها با نوسانات غیرعادی مواجه می شوند، در برنامه پنجم برای اینکه بازار غیر متشکل سهام نداشته باشیم و معاملات بیرون از بازار انجام نشود و این معاملات با حداقل هایی در بازار سرمایه انجام شود، برنامه داریم.

صالح آبادی در پاسخ به این سئوال که با کاهش شاخص بورس چه میزان نقدینگی از بازار سرمایه خارج شده است، گفت: خروج نقدینگی از بازار سرمایه نداشته ایم و با توجه به سهم هایی که به فروش می رود پارک پول داریم. بررسی ها نشان می دهد که پول از بازار سرمایه به سایر بازارها نرفته و این سرمایه ها مترصد شرایطی هستند که دوباره سهام بخرند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد در ابتدای فعالیت خود در دولت یازدهم مطرح کرد که سهام هایی که به شبه دولتی ها فروخته شده دوباره در بازار عرضه خواهد شد، گفت: خیر، چنین نیست. هر کس هر سهمی را در بازار خریداری کرده باشد این سهم متعلق به وی است و هیچ خدشه ای در مالکیت سهام هایی که واگذار شده وجود ندارد و مالکیت آنها به قوت خود باقی است و در آینده امید است که نهادهای عمومی سهام خود را به بخش های واقعی خصوصی بفروشند.