به گزارش خبرگزاری مهر، سمیع‌الله حسینی مکارم گفت: با توجه به ظرفیت و تکلیف قانونی برای بیمه کردن اماکن و دارایی‌های سازمان، برای اولین بار نسبت به بیمه آتش سوزی ساختمان های کاخ گلستان، موزه ملی ایران، موزه ایران باستان، ساختمان ستاد مرکزی و تاسیسات کاخ گلستان و موزه ملی ایران اقدام شد.

معاون توسعه مدیریت ادامه داد: به دلیل بالا بودن حجم تعهدات در این اماکن، کنسرسیومی متشکل از بیمه مرکزی، شرکت‌های ایرانیان، پاسارگاد، پارسیان، البرز، سینا، اتکایی امین، ملت و معلم با تایید بیمه مرکزی عهده دار این بیمه شدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیمه بناها و موزه‌های کشور یکی از الزامات قانونی است، یادآور شد: با توجه به وظیفه اصلی سازمان که عهده دار حفاظت و حراست از میراث فرهنگی و تاریخی کشور است، بیمه این اماکن در دستور کار معاونت توسعه مدیریت قرار گرفت.

حسینی مکارم همچنین بیمه بناها و اماکن تاریخی را به لحاظ قانونی دارای شکل متفاوت و خاصی دانست و افزود: این مواریث دارای هزینه فرهنگی هستند و نمی توان رقم مشخصی برای آنها درنظر گرفت، حفاظت از این مواریث هم ظرافت‌های خاصی دارد که نیازمند کار تخصصی و حرفه‌ای است.

معاون توسعه مدیریت اظهار داشت: برای انجام این ماموریت سنگین، 3 ماه فعالیت گسترده کارشناسی و تخصصی با حضور کارشناسان و متخصصان فنی انجام شد و در نهایت کارشناسان زبده بیمه مرکزی برای جمع‌بندی و تصمیم‌گیری مناسب وارد عمل شدند.

وی تصریح کرد: بیمه آتش سوزی ساختمان های کاخ گلستان، موزه ملی ایران، موزه ایران باستان، ساختمان ستاد مرکزی و تاسیسات کاخ گلستان و موزه ملی ایران برای نخستین بار در کشور انجام شده است.