محمد رضا بابادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این که جوان گرایی تیم بزرگسالان استان میتواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد، اظهار داشت: دراین دو تیم ازبازیکنن سرشناس و مدال آورمسابقات آسیایی و جهانی استفاده نشده و تمامی بازیکنان نیروهای جدید و جوان هستند و برخی از آنها، نخستین رویداد کشوری خود را در این رقابتها تجربه می‌کنند.

وی گفت: حدود دو ماه است که بازیکنان در اردو هستند و با توجه به ظرفیت آنها این نوید را می‌دهم که ازمیان این نیروهای جدید و جوان چندین بازیکن به اردوی تیم ملی معرفی خواهند شد.

سرمربی تیم تکواندو استان افزود: کادر مربیان این تیم نصیر فرازنده مهر، مجید سجادی ومحمد امیدیان همه از قهرمانان سابق که تازه عمر قهرمانی آنها به پایان رسیده است هستند.

وی با بیان اینکه سفیرکره جنوبی دراین رقابت‌ها حضور دارد، گفت: باتوجه به این موضوع قطعا شاهد رقابتهای زیبایی هستیم، تمامی جوایز این دوره از رقابتها راهم سفیر کره به بازیکنان اهدا خواهد کرد.

بابادی اضافه کرد: بازیکنان شرکت کننده در تیم اصفهان الف: حسین کیانی منفی54 کیلو گرم، رضا صفری منفی 58، حسام الدین لطفی منفی63، داوود سلطانی منفی 68، جواد محمدی 74، کسری مهدی پور منفی80، حامد محمدپور منفی87 و سیاوش گل شیرازی مثبت87 هستند.

وی افزود:‌ در جمع بازیکنان تیم ب نیز کامیار سومالی، امید عسگری، مسعود عنوری، محمدامین بابادی، احمد رضا بیژنی، میثم اسکندری، حامد حق شناس به ترتیب با همان اوزان به چشم می‌خورند.