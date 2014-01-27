کیانوش عیاری از خوزستان گفت/ شهری که سقفش همیشه قرمز بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی فیلم «آنسوی آتش» با حضور کیانوش عیاری کارگردان فیلم، جواد طوسی، رضا درستکار منتقدان سینمایی و جمعی از دوستداران حوزه سینما عصر یکشنبه ششم بهمن ماه در محل پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم پس از نمایش نسخه 35 میلیمتری فیلم «آنسوی آتش» برای حاضران در سالن، ذکریا هاشمی مسوول باشگاه فیلم شهر با بیان اهداف اصلی این برنامه و اشاره به سینمای ایران در دهه 60 و وجود کارگردانان و منتقدان و مدیران فنی مجرب به ارج گذاری این دوره طلایی سینما اشاره و وجود نقد حضوری برای بررسی این آثار را بسیار مثبت و ملزم ارزیابی کرد.

عیاری نیز در این مراسم ضمن معرفی سومین فیلم خود و با اشاره به فعالیتش در سینمای آزاد اهواز، جوهره «آنسوی آتش» را به خوزستان، شهری که سقفش در آن زمان همیشه قرمز بود نسبت داد و به تقابل فقر و ثروت که در این منطقه فقر در هسته آن نمود داشت، اشاره کرد.

وی با اشاره به فضای غالب بر زمان فیلم، «آنسوی آتش» را در میان همان رودی تصور کرد که به معضلات همان دوران خاص با زاویه‌ای دیگر پرداخته بود.



این کارگردان همچنین نگاه خود به مسائل اجتماعی و تاریخی را دید کاملا شخصی از این مسائل دانست و توضیح داد: «آن سوی آتش» و سوژه مورد نظر در این فیلم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

عیاری پنهان بودن در آثارش را دلیلی بر اهمیت وی به ساختار فیلم و اهمیت فیلم‌هایش به عنوان شناسنامه هنری خود خواند.

این کارگردان با سابقه، با بررسی کاراکترهای فیلم «آن سوی آتش» به اهمیت عناصر موجود در فیلم در اثرگذاری آن اشاره کرد.

همچنین رضا درستکار از منتقدان سینما با اشاره به فیلم‌های عیاری ادبیات داستانی و نشانه دار کردن تاریخ را از ویژگی‌های این کارگردان با سابقه عنوان کرد.

تفاوت در سینمای عیاری یکی دیگر از ویژگی‌هایی بود که این منتقد به آن اشاره داشت و وی را به عنوان فیلم سازی نو گرا که برای هر فیلم خود نقطه پایان خاص خود را دارد معرفی کرد.

در ادامه جواد طوسی منتقد با سابقه سینما با توضیحی درباره فضای فیلم و نحوه کارگردانی آثار عیاری سینمای وی را مبتنی بر غریزه خاص کارگردان معرفی کرد و استیصال تاریخی یا تبار شناسی تاریخی را مستلزم آثار وی دانست.

وی گفت: «آن سوی آتش» با نمایش خیر و شر نقطه مخدوش کننده‌ای را در عشق نشان می‌دهد و استفاده از لنز واید که تصویری از دفورمه شدن و تنهایی انسان را در زندگی نشان می‌دهد گویای این مسئله است. این فیلم بهانه‌ای برای شکل گیری این نوع فیلم سازی است.

در این نشست عباس فاضلی و محمد آقازاده از تجربیات و دانسته‌های خود درباره سینمای دهه 60 گفته و کیانوش عیاری را متمایزترین کارگردان آن دوره بر شمردند.

این منتقدان در ادامه به ویژگی‌هایی چون آثار متنوع، توجه به زوایای نامتعارف دوربین در زمان فیلمبرداری، استفاده مناسب از صدابرداری سر صحنه و دقت در انتخاب موسیقی آثار عیاری اشاره کردند.

در این مراسم حاضران پرسش های خود را از کیانوش عیاری کارگردان فیلم آنسوی آتش مطرح کردند و در پایان نیز طی مراسمی با حضور سیدهادی منبتی مدیرعامل موسسه تصویر شهر از این کارگردان با سابقه تقدیر شد.

امروز دوشنبه هفتم بهمن نیز نشست نقد و بررسی فیلم «دندان مار» با حضور مسعود کیمیایی، جمشید ارجمند، طهماسب صلح جو و نیما حسنی نسب به عنوان مهمانان برنامه و پرویز نوری و جواد طوسی منتقدان جلسه در ساعت 17:30 در محل پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.