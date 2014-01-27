حضور در ساحت مقدس قرآن موجب معرفت افزایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رحمت الله اروجی در دومین نشست کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان گفت: هرچه به قرآن خدمت کنیم فایده و نورانیت بیشتری جذب می‌کنیم.



وی افزود: ساحت مقدس قرآن کریم به ما نیاز ندارد و ما موظف هستیم که در محضر قرآن باشیم و به آن خدمت کنیم.



اروجی برگزاری محفل قرآنی"با قرآن دربهار انقلاب" را مهمترین برنامه این کمیته برشمرد و ابراز امیدواری کرد اقبال عمومی مردم به برنامه های قرآنی همانند دهه شصت و هفتاد با برگزاری برنامه های فاخر قرآنی افزایش پیدا کند.



مسئول کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان افزود: این محفل قرآنی با حضور قاری بین المللی حمید شاکرنژاد و قاری نوجوان سید طاها حسینی در نوزدهم بهمن ماه همزمان با شب ولادت امام حسن عسگری(ع) در مصلی امام خمینی(ره) شهرکرد برگزار می‌شود.



مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی در این نشست بر استفاده از همه ظرفیت های تبلیغی برای این مراسم تأکید کرد.



مهدی پرتوی افزود: تهیه و پخش تیزر مراسم ازسیمای استانی، طراحی و نصب بنر، ارسال پیامک به موسسات قرآنی، اطلاع‌رسانی به کارمندان از طریق روابط عمومی ادارات، اطلاع‌رسانی به دانش آموزان و معلمان را از دیگر برنامه های تبلیغی این مراسم برشمرد.