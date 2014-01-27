لزوم اشتغال جوانان بومی در صنایع غرب هرمزگان/دانشکده نفت در بندرعباس تاسیس شود

ابوالقاسم جراره در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ماحصل نشست مشترک نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس با دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ضمن اشاره به مشکلات عدیده موجود در بخش صنعت و معدن استان گفت: با توجه به استقرار منطقه ویژه اقتصادی در غرب شهر بندرعباس متاسفانه کمترین سود از این مزیت بزرگ به مردم استان و شهر بندرعباس میرسد.

نماینده بندرعباس، حاجی آباد، خمیر، قشم و ابوموسی در ادامه بیان کرد: بکار گیری نیروهای بومی در شرکت هاس فولاد، آلومنیوم و پالایشگاه ها یکی از مهمترین خواسته های جوانان تحصیل کرده و جویای کار استان هرمزگان است.

وی افزود: یکی از بزرگترین مشکلات صنایع استان کمبود نیروی انسانی متخصص و نیاز به تامین از استان های دیگر است که باید با توجه به راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس باید دانشکده نفت و گرایش های مرتبط با صنعت در استان راه اندازی شود تا بخش مهمی از نیروها از استان تامین شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان مهمترین و اولین خواسته نمایندگان استان را حفظ وضعیت موجود استان از نظر جغرافیایی دانست که با تشکر از رئیس جمهور در خصوص توقیف مصوبه دولت در خصوص انشقاق بخشی از پارسیان خواستار لغو کامل این مصوبه شدند.

جراره افزود: یکی از بزرگترین مزیت های استان های ساحلی وجود دریا و استفاده ا صنایع دریایی به عنوان قطب اشتقالرایی می باشد که می توان با حضور در بخش گردشگری ، صنایع دریایی ، پرورش آبزیان و حمل و نقل دریایی در شکوفایی منطقه قدم های موثری برداشت.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در ادامه با اشاره به هزینه بالای حمل و نقل و مصرف سوخت در این بخش از صنعت کشور بیان داشت: یکی از مهمترین معضلات استان حمل و نقل کالاهای اساسی به تهران و پخش مجدد در کل کشور است که می توان با یک برنامه ریزی صحیح و جدی از حمل دوباره کالا ها جلوگیری کرد.

جراره گفت: مشکلات اساسی در عدم تکمیل پروژه های عمرانی استان کمبود نقدینگی است که باید با تزریق نقدینگی بیشتر طرح های ملی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و نیروگاه ایسین به بهره برداری برسد تا مشکلات تامین برق و بنزین استان و کشور مرتفع گردد.

نماینده بندرعباس ، حاجی آباد ، خمیر ، قشم و ابوموسی در خصوص صنایح کوچک و شهرک های صنعتی با مهم بودن در اشتغال زایی این بخش گفت: اگر به صنایع پایین دستی توجه بیشتری گردد می توان با سرمایه گذاری حداقلی به نسبت صنایع مادر به نسبت چند برابر اشتغال زایی ایجاد کرد.

در پایان دکتر روحانی با تائید مشکلات استان و نیاز به همدلی بیشتر بین مجلس و دولت، از دستورات لازم جهت رفع مشکلات خبر داد.