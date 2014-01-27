کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد اسلامی در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خرم آبادی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارگاه آموزشی ویژه شبکه تبلیغ مرکز استان لرستان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه امسال مجوز برگزاری 11 کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اسلامی در استان اخذ شده است تصریح کرد: در این راستا آموزشهای لازم در زمینه پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اسلامی به مبلغان، مبلغات، مداحان، روحانیون و هیئت های مذهبی سطح استان ارائه می شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه این کارگاههای آموزشی در همه شهرستانهای لرستان برگزار می شود ادامه داد: تا کنون کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اسلامی به همت تبلیغات اسلامی در شهرستانهای نورآباد و کوهدشت برگزار شده و امروز نیز در مرکز استان برگزار شده است.

خرم آبادی بیان داشت: این کارگاههای آموزشی تا پایان بهمن ماه سالجاری در همه شهرستانهای استان برگزار می شوند.

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار روحانیون، مبلغان، مبلغات و هیئت های مذهبی در جامعه تصریح کرد: در راستای رفع آسیبهای اجتماعی که در جامعه وجود دارد روحانیون می توانند با رویکرد دینی و اسلامی پاسخگوی موضوعات، سوالات و مشکلات مطرح شده در این زمینه از سوی جوانان و اقشار مختلف مردم باشند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان لرستان همچنین با اشاره به دیگر اهداف برگزاری این کارگاههای آموزشی بیان داشت: استاندارد سازی اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جلوگیری از فعالیتهای جزیره ای، کارآمد کردن گروه مبلغان، مبلغات و هیئتهای مذهبی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ... از جمله اهداف برگزاری این کارگاهها است.

