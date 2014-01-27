امسال 95 فقره جواز تاسيس صنايع تبديلي در همدان صادر شده است

محمد شهسواري در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به اینکه تاكنون در استان همدان هزار و 126 مجوز تاسيس صنايع تبديلي صادر شده است، اظهار داشت: براي اين هزار و 126 مجوز 11 هزار و 831 ميليارد ريال اعتبار هزینه شده که برای 15 هزار و 471 نفز اشتغال ایجاد کرده است.

وي با بيان اينكه 173 پروانه بهره برداري با سرمايه گذاري هزار و 351 ميليارد ريال و اشتغال دو هزار و 188 نفر پيش بيني شده است، عنوان كرد: جواز تاسيس مجوزي است كه براساس يكسري پيش بيني ها صادر مي شود.

مدیر صنایع تبدیلی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بيان اينكه از ابتداي امسال 95 فقره جواز تاسيس صنايع تبديلي در استان همدان صادر شده است، ابراز داشت: براي اين 95 جواز تاسيس هزار و 386 ميليارد ريال سرمايه گذاري و اشتغال هزار و 164 نفر پيش بيني شده است.

شهسواري ادامه داد: پيش بيني مي شود اين 95 جواز تاسيس صنايع تبديلي ظرفيت 214 هزار تن توليدات داشته باشد.

مدیر صنایع تبدیلی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بيان اينكه هم اكنون 110 طرح در استان همدان در حال ساخت است، ابراز داشت: اين طرح ها بين 20 تا 90 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند و پيش بيني می شود دو هزار نفر در اين واحدها مشغول به كار شوند.

محمد شهسواري با بيان اينكه 40 فقره از طرح هاي صنايع تبديلي در حال ساخت و ساز هستند، بيان كرد: اين طرح ها از تسهيلات بانكي استفاده كرده اند و به طور ميانگين 50 درصد پيشرفت فيزيكي دارند.