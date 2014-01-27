پیشنهاد روحانی برای برپایی همایش توسعه مناطق آزاد در هرمزگان

منصور آرامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به دیدار امروز مجمع نمایندگان هرمزگان با رئیس جمهور گفت: در این دیدار مسائل منطقه ای و ملی مطرح شد و نمایندگان به بیان نقطه نظرات خود در حضور رئیس جمهور پرداختند.

وی افزود: در بیان مسائل منطقه ای به محرومیت های مناطق روستایی، مشکلات آب و برق، توسعه گردشگری در مناطق آزاد همچون ابوموسی، منابع انسانی و موضوعات بهداشت و درمان استان تاکید شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: امیدواریم سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان انجام شود تا در جریان این سفر بتوانیم مشکلات موجود در استان را از نزدیک به رئیس جمهور نشان دهیم.

آرامی همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: آقای روحانی در این جلسه بر جذب سرمایه گذاران خارجی برای ورود به تهران تاکید کرد.

وی افزود: رئیس جمهور تاکید کردند که با حل مشکلات تحریم می توانیم از سرمایه گذارانی که علاقمند به سرمایه گذاری در ایران هستند دعوت به همکاری کنیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: رئیس جمهور پیشنهاد کردند که همایشی در بخش خصوصی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس در هرمزگان برگزار شود تا از طریق آن از بخش خصوصی برای توسعه مناطق آزاد همچون هرمزگان استفاده کنیم.