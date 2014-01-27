به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سردار سیروس فتحی در جلسه شورای اداری شهرستان ورامین با انتقاد از عملکرد برخی مسئولین شهرستان ورامین در زمینه واگذاری زمین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران اظهار داشت: به دلیل عدم همکاری با مجموعه نیروی انتظامی، نتوانستیم 51 درصد امکانات و نیروهای مورد نظر خود را جذب کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: بنده دلسوز شهرستان ورامین هستم اما از عدم همکاری برخی مسئولین بسیار ناراحتم زیرا اکنون سه سال می گذرد و قرار است یک زمین در اختیار نیروی انتظامی قرار بگیرد که این مهم هنوز صورت نپذیرفته است.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه های جدی و اصلی بنده بحث تأمین زمین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران در ورامین است زیرا معتقد هستم که باید شأن مردم ورامین حفظ شده و زمینه رشد این منطقه بیش از پیش فراهم شود.

این مسئول عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، حفظ فرماندهی شرق استان در ورامین است که این امر از جمله خواسته‌هایی است که برخی از مسئولان منطقه همچون امام جمعه بر آن پافشاری دارد.

وی تأکید کرد: برخی از مسئولان شهرستان برای تأمین زمین مورد نیاز احداث ساختمان ستاد فرماندهی ویژه شرق استان تهران تلاش بسیاری داشته و برخی دیگر نسبت به این امر بی تفاوت هستند در صورتی که این امر نیاز به عزم همگانی در شهرستان دارد.

این مسئول انتظامی با بیان اینکه برخی عوامل سبب شده که این زمین در اختیار نیروی انتظامی قرار نگیرد، افزود: این فرماندهی برای استقرار، نیاز به 10 هکتار زمین دارد و در صورتی که بخواهد تمام معاونت های تخصصی را ایجاد کند این رقم به 30 هکتار می رسد.

فتحی اضافه کرد: اگر مسئولین نمی توانند امکانات لازم را فراهم کنند، بنده صندوقی در نماز جمعه خواهم گذاشت و برای مردم سخنرانی خواهم کرد و امکانات مورد نیاز را با کمک مردم تهیه خواهم کرد.

وی در پیایان گفت: امید می رود هرچه زود‌تر با مساعدت و همکاری مسئولان منطقه این مشکل برطرف شده تا همچنان شاهد حضور فرماندهی شرق در ورامین باشیم.

گفتنی است نیروی انتظامی شرق استان تهران از ششم تیرماه 1390 در ورامین تأسیس شد و با تمام توانمندی و تلاش خود سعی کرد که در بحث ساختار سازی و همچنین برقراری استقرار امنیت در محدوده حوزه استحفاظی موفق عمل کند ولی چندی پیش با سخنان فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران مبنی بر عدم واگذاری زمین به ناجا در ورامین، شایعه انتقال این فرماندهی از ورامین قوت گرفت.

سردار سیروس فتحی، فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران چندی پیش طی نشستی مطبوعاتی در جمع شماری از خبرنگاران منطقه اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه ‌ها حفظ فرماندهی شرق استان در ورامین است که این امر از جمله خواسته‌ هایی است که برخی از مسئولان منطقه همچون امام جمعه محترم برآن پافشاری دارد ولی در صورت عدم تأمین زمین مورد نیاز از سوی مسئولان شهرستان ورامین این مرکز به شهرستان همجوار انتقال پیدا می ‌کند.

این ماجرا ادامه پیدا کرد تا سردار احمدی مقدم که برای بررسی وضع عملکرد نیروی انتظامی شرق به ورامین سفر کرده بود، فرصتی دوباره را به مسئولان شهرستان ورامین داد.

آیت الله سید مرتضی محمودی، امام جمعه ورامین نیز در این مدت و در دیدار با مسئولین اجرایی و انتظامی ورامین تأکید کرد: با استقرار فرماندهی شرق استان تهران، خدمات مؤثری در سطح منطقه انجام شده است و باید هرچه سریعتر مشکل زمین فرماندهی شرق استان تهران توسط مسئولان حل شود تا شاهد ارائه خدمات بهتر و مناسبتر توسط پرسنل ناجا به مردم جنوب شرق استان تهران باشیم.

اما پس از مدتی محسن عابدلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از بررسی زمین های مختلف و امکانات موجود شهرستان ورامین، زمین فرماندهی شرق استان تهران به نیروی انتظامی واگذار شد.

رییس شورای شهر ورامین افزود: زمینی به مساحت 120 هزار متر مربع در جاده پیشوا برای نیروی انتظامی شرق استان تهران در نظر گرفته شده و با مالکین زمین نیز توافق نهایی صورت گرفته است.

حال مشخص نیست که دوباره چه اتفاقی رخ داده است که مقوله تأمین زمین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران به جلسه شورای اداری شهرستان ورامین کشیده شد و امیدوار هستیم که مسئولین شهرستان ورامین جواب قانع کننده ای برای این موضوع داشته باشند.