استقبال خوبی از پیست دیزین شده است/ ساماندهی هزار اسکی باز البرزی

به گزارش خبرنگار مهر، با بارش برف در ارتفاعات پیست اسکی دیزین، این پیست پذیرای علاقمندان به اسکی و ورزش های زمستانی است برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی برگزاری جشنواره های گوناگون در این پیست باعث شده در این فصل استقبال خوبی از این منطقه بشود.

با توجه به اینکه پیست بین المللی دیزین در منطقه استان البرز واقع شده است با همت هیئت اسکی استان اسکی بازان البرزی درخشش خوبی در مسابقات کشوری و بین المللی داشته اند.

علی عمران سولقان سرپرست هیئت اسکی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت اسکی در استان البرز گفت: اسکی در استان البرز روند رو به رشدی داشته است و در این مدت هم اسکی بازان توانستند عناوین خوبی در سطح کشور به دست بیاورند که باید این روند ادامه دار باشد.

سولقانی در ادامه گفت: اکنون در استان البرز یک هزار اسکی باز ساماندهی شده اند که یک سوم آنان را بانوان تشکیل می دهند که در پیست های اسکی دیزین و خور استان به ورزش اسکی می پردازند.

سرپرست هیئت اسکی البرز در پایان گفت: در فصل زمستان استقبال خوبی از پیست بین المللی دیزین شد که این نشان می دهد این ورزش علاقه مند زیادی دارد باید شرایط برای همه علاقه مندان به ورزش اسکی در این پیست مهیا شود .

رونق اقتصادی در پیست دیزین

علی عمران سولقانی سرپرست هیئت اسکی استان البرز به رونق اقتصادی در بخش آسارا اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های گردشگری بخش آسارا نقش بسزایی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی این بخش دارد و این پیست یکی از پتانسیل های این بخش است.

پیست بین المللی دیزین به واسطه تعامل بیشتر مسئولان و اختصاص اعتبار لازم برای ایجاد بسترها و زیرساختهای مناسب و دلگرم شدن حامیان مالی برای سرمایه گذاری یکی از قطب های گردشگری استان شده است.

جشنواره ملی برف، آدم برفی و خانواده

سولقانی در پایان به جشنواره ملی برف اشاره کرد و گفت: سومین جشنواره ملی برف ، آدم برفی و خانواده به مناسبت گرامیداشت ˈدهه مبارک فجر انقلاب اسلامیˈ در پیست بین المللی دیزین برگزار شد که در این جشنواره خردسالان و نونهالان به همراه خانواده های خود در فضایی زیبا با ساخت پیکره هایی از برف و ادم برفی به شادی پرداختند و روزی به یاد ماندنی را تجربه کردند.

وی گفت: شرکت کنندگان در این جشنواره 76 آدم برفی ساختند که به سازندگان پیکره های برتر اول تا دهم جوایزی اهداء شد.