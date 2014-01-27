ایجاد زیرساختهای توزیع سبد کالا در استان کرمانشاه/ افتتاح 30 طرح صنعتی در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در دهه مبارک فجر امسال بیش از 30 طرح صنعتی در استان کرمانشاه با حضور مدیران استانی و کشوری به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه اظهار داشت: این طرحها در گروههای تولید صنایع غذایی، شیمایی، کانی غیر فلزی و سلولزی افتتاح و به بهره داری می رسند.

وی با اشاره به اینکه این طرحها در شهرستانهای کرمانشاه، سرپل ذهاب و کنگاور به بهره برداری می رسند، عنوان کرد: به صورت کلی این طرحها شامل افتتاح واحد نان صنعتی، کامپوزیت و تولید انواع محصولات بهداشتی و خدمات سردخانه خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه به اشتغالزایی این طرحها اشاره کرد و افزود: این طرحها با افتتاح خود، زمینه اشتغال 340 نفر را در استان کرمانشاه مهیا می کنند.

شاهمرادی سرمایه گذاری در این طرحها را 177 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: افتتاح و بهره برداری از طرحهای مذکور می تواند باعث صرفه جویی ارزی بسیاری شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان اظهار داشت: تمام زیرساختهای اجرای طرح توزیع سبد کالا در استان کرمانشاه مهیاست و هماهنگی های لازم با ادارات مربوطه و همچنین فروشگاههای عرضه اقلام این سبد انجام شده است.





