ثبت نام آزمون آيلتس دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر ناصر اقبالي رئیس مرکز آزمون با اعلام این خبر افزود: متقاضيان براي شركت در آزمون آيلتس آكادميك و جنرال مي توانند با مراجعه به سايت Ielts.iauset.com نسبت به ثبت نام آنلاين خود اقدام كنند.

مشاور رياست دانشگاه افزود: اين آزمون در تهران و در روز دوشنبه 17 اسفندماه 92 در تهران- انتهاي پل دوم حافظ- روبروي تالار بورس- پلاك 303، برگزار خواهد شد.

وي اظهار داشت: ثبت نام شوندگان بايد ساعت 7:00 صبح در مكان موردنظر حضور به هم رسانند و آزمون مصاحبه هم در فاصله زماني يك هفته قبل و تا يك هفته بعد از آزمون كتبي برگزار خواهد شد، كه نحوه اطلاع رساني براي زمان مصاحبه از طريق ايميل به ثبت نام شدگان اعلام خواهد شد.

اقبالي در مورد زمان اعلام نتايج آزمون گفت: نتايج آزمون آيلتس (IELTS) آكادميك و جنرال در روز چهارشنبه 28 اسفندماه 92 از طريق سايت results.ielts.com اعلام خواهد شد.