دهه فجر نقطه عطفی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلام رضا زاهدی صبح دوشنبه در جلسه کمیته قرآنی ستاد دهه مبارکه فجر شهرستان مهدیشهر که در سالن ولایت فرمانداری این شهرستان برگزار شد با بیان نقش مردم درپیروزی عظیم انقلاب اسلامی وجایگاه رهبری گفت: دهه فجرنقطه عطفی درتاریخ بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه این دهه روزهای شگفتی آفرین برای ملت عزیز اسلامی است اظهار داشت: ما وظیفه داریم جشن های دهه فجر را طوری برنامه ریزی کنیم که زمینه شور مردم بیشتر به شعور اسلامی تبدیل شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر ادامه داد: برگزاری جشن های دهه مبارک فجر بطور متمرکز در مساجد محوری شهرستان و برگزاری کرسی تلاوت قرآن در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهرک شهدا از جمله برنامه های این اداره به مناسبت بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

زاهدی گفت: سعی داریم که در محافل نورانی انس با قرآن که در سطح شهرستان به مناسبت دهه فجر برگزار می‌شود از یک قاری بین المللی دعوت شود.

وی اعزام روحانی به مساجد و مدارس، همایش تخصصی مبلغات بعنوان (زن و بازیابی هویت حقیقی)، برگزاری کارگاه آموزشی مبلغات سنتی درسالن دارالقرآن مهدیشهر، برگزاری یک محفل قرآنی در محیط کارگری با هماهنگی اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی را از دیگر برنامه های تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر به مناسبت بزرگداشت این ایام برشمرد.

اسماعیل عبدالحسینی مسئول دارالقرآن الکریم مهدیشهر نیز در این جلسه گفت: این واحد به مناسبت ایام با برکت دهه مبارک فجر برنامه های متنوع قرآنی از جلمه برگزاری محفل نورانی انس باقرآن و مسابقه قرآنی را در دستور کار دارد.