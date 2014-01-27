27 هزار مازندرانی کتابخوان حرفه ای هستند

محمد اسماعیل امامزاده در حاشیه نشست کتابخانه های استان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عضویت در شبکه کتابخوانان حرفه ای یکی از آمارهای کیفی است که گویای رویکرد مردم به مطالعه است.

وی اظهار داشت: عضویت در شبکه کتابخوانان حرفه ای از جمله شاخص هاست که مازندران در این زمینه بالاترین رکورد کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به امانت کتاب در کتابخانه های استان با بیان اینکه پارسال سه میلیون و 760 هزار جلد کتاب امانت داده شد، گفت: امسال در 9ماه رکورد سال قبل زده شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران یادآورشد: در مسابقات آنلاین نیز 17 هزار نفر و در مسابقات مکتوب در استان که در آبانماه برگزار شد، 33 هزار نفر شرکت کردند که رکورد خوبی است.

امامزاده برگزاری جلسات نقد کتاب و مسابقات کتابخوانی را از مهمترین فعالیتهای کتابخانه های استان در دهه فجر بیان کرد و گفت: جلسات نقد کتاب و مسابقات مکتوب و آنلاین کتابخوانی با محوریت موضوعات انقلاب اسلامی در دهه فجر برگزار می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در ایام دهه فجر، برگزاری جلسات نقد کتاب و مسابقات کتابخوانی برای اقشار مختلف جامعه را از مهمترین این فعالیت ها برشمرد و اظهار داشت: 25 مسابقه آنلاین کتابخوانی در شبکه کتابخوانان حرفه ای به آدرس booki.ir و مسابقات خلاصه نویسی کتاب ویژه اصناف، دانش آموزان، زنان خانه دار، کتابداران و زندانیان با کتاب هایی در موضوعات انقلاب اسلامی به اجرا در خواهد آمد.

امامزاده در مورد جلسات نقد کتاب نیز گفت: در ایام دهه فجر، یک جلسه نقد کتاب استانی و جلسات مختلف نقد کتاب در کتابخانه های عمومی شهرستان های استان با حضور نویسندگان و صاحبنظران بومی برگزار خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران همچنین از برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های ویژه برای کودکان خبر داد و گفت: کتابداران بخش های کودک کتابخانه های عمومی در این دهه، جلسات قصه گویی از خاطرات انقلاب و مسابقات نقاشی از قصه های گفته شده را برای کودکان اجرا خواهند نمود.



