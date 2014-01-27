اولویت اختصاص اعتبارات کشاورزی لرستان با طرح های زودبازده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: ایران اسلامی طی سالهای گذشته ثابت کرده که می تواند در تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم خودکفا باشد.

وی ادامه داد: در این راستا با تلاش و کوشش و همچنین استفاده از یافته ها و دستاوردهای نوین علمی در حوزه کشاورزی، استفاده از بذور مناسب و مصرف بهینه آب می توانیم به خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: با توجه توانمندی ها و ظرفیتهای کشورمان در حوزه کشاورزی از جمله آب، خاک حاصلخیز و شرایط مناسب جوی نباید ما در تأمین محصولات دامی و کشاورزی وابسته باشد.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند توزیع اعتبارات در بخش کشاورزی بیان داشت: در جذب اعتبارات می بایست اولویت با طرحهای شاخص و زودبازده باشد.

وی همچنین بر ضرورت افزایش بهره وری در مصرف آب در حوزه کشاورزی تاکید کرد و توسعه روشهای نوین آبیاری را در تحقق این امر موثر دانست.

در پایان این جلسه از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان حمید شاهرخی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این سازمان معرفی و از سید عماد شاهرخی معاون قبلی این سازمان تقدیر شد.

