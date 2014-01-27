جاذبه هاي گردشگري قزوين به درستي معرفي شود

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد هماهنگي خدمات سفر ظهر دوشنبه با حضور معاون عمرانی استانداری، دبیر ستاد تسهیلات سفر استان قزوین و فرمانداران و شهرداران شهرستان‌های استان و نمایندگان پلیس راهور و ناجا در محل مدیریت بحران استانداری برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این مراسم اظهارداشت: موضوع سفر و گردشگری از راهبرد هاي توسعه استان است و این امر در سايه همسويي و همكاري دستگاه هاي اجرايي ميسر مي شود تا گردشگري در استان رونق یابد.

وی افزود: گردشگري حوزه اي فرابخشي است و همه دستگاه ها و ساكنين استان بايد ميزبان خوبي براي مسافرين نوروزي باشند تا فرهنگ گردشگري در میان اقشار مختلف مردم نهادینه شود.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار ايجاد رضايت مندي و نشاط و شادابي در بين مردم را امري حياتي دانست و بیان کرد: تحقق اين هدف با خدمت رساني بيشتر و بهتر به مردم و مسافران صورت مي گيرد.

این مسئول تصریح کرد: قزوین به لحاظ جغرافیایی و مواصلاتي دارای موقعیت ویژه ای است به طوری که نزدیک پایتخت بوده و حلقه تلاقی و اتصال چند استان پرمسافر و پرگردشگر کشور محسوب می شود.

قائم مقام ستاد هماهنگي خدمات سفردر استان اضافه کرد: در سال گذشته هفت میلیون نفر از محورهای این استان عبور کردند و یک میلیون نفر

نیز در آن اقامت داشتند، بنابراین باید در حوزه سفر و گردشگری در این استان اقدامات لازم صورت گیرد تا مدت زمان ماندگاري و اقامت مسافران و گردشگران نوروزي را در استان بيشتر شود.

وی ادامه داد: ستاد هماهنگی سفر و تسهیلات نوروزی در قالب 17 معاونت و حوزه کاری مرتبط در استان آغاز به کار کرده و سیاست کلی و اولویت ستاد، ارتقای رضایتمندی مسافران و گردشگران با ارائه خدمات بيشتر است.

حبیبی افزود: یکی از انتظاراتی که از صدا و سیما در این حوزه وجود دارد، اهتمام جدی در امر اطلاع رسانی در حوزه جاذبه های طبيعي و تاریخی است و لازم است در این راستا دیگر رسانه ها و دستگاه های فرهنگی همکاری لازم را داشته باشند چون هنوز جاذبه هاي گردشگري استان به خوبي معرفي و شناسانده نشده است.

وی با اشاره به ثبت تردد روزانه 500 هزار خودرو در ايام نوروز تصریح کرد: با این حجم تردد لازم است فرمانداری ها در شهرستان ها و پلیس نیز برنامه ریزی و آمادگی کامل داشته باشند كه مديريت اين مجموعه سنگين و حساس بوده و هنرمندي خاصي را مي طلبد.

معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت: این ایام، اهتمام پلیس را می طلبد که باید اقدامات لازم در راستای کنترل ترافیک، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و کاهش تلفات صورت گیرد و خوشبختانه طی پنج سال گذشته 50 درصد کاهش تلفات را در تصادفات جاده اي شاهد بودیم.

وی با اشاره به ظرفیت اسکان مسافران نوروزی اظهارداشت: ظرفیت اسکان مسافران و گردشگران نوروزي در اماکنی نظیر هتل ها، ميهمان پذيرها، مدارس، منازل استیجاری و مهمانسراهاي ادارات، زائرسراها و خوابگاه هاي دانشجويي از برنامه هاي ستاد هماهنگي خدمات سفر است و از مدیران می خواهیم که در این راستا همکاری داشته و لیست مهمانسراها را در اختیار ستاد تسهیلات قرار دهند.

حبیبی بیان کرد: تجهیز مدارس با هدف ارتقای کیفیت اسکان با محوریت سازمان آموزش و پرورش صورت می گیرد که در این راستا 80 مدرسه با 700 کلاس درس در سطح استان پیش بینی شده است.

وی یادآورشد: اقدامات دیگری نیز مدنظر است که افزایش خدمات عمومی در سطح استان به ویژه در مناطق گردشگری نظیر جایگاه فروش ارزاق، فعال کردن نانوایی ها، باز بودن مساجد و غیره باید مورد توجه مدیران مربوطه باشد.

این مسئول افزود: شهرداران بايد برنامه ريزي لازم را به منظور آمادگي كامل شهر با نظافت و پاكسازي، كاشت گل، آذين بندي مناسب شهر، سيستم حمل و نقل، راه اندازي كيوسک مسافران و موارد مرتبط انجام دهند.

معاون استاندار با تاكيد بر يكسان سازي نقشه راهنماي مسافران نوروزي در پايان بيان کرد: اميد است با تمهيد اقدامات لازم و مرتبط و اثبات سنت حسنه ميهمان نوازي، ميزبان شايسته اي براي گردشگران و مسافران نوروزي باشيم و نوروز را در كام آنها شيرين كنيم.

در ادامه اين جلسه قاسمي مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و دبير ستاد هماهنگي خدمات سفر استان با ارائه گزارشي از شرح وظايف ستاد و معاونت هاي 17 گانه آن در ادامه افزود: رسانه هاي جمعي بويژه صداو سيما هرگونه اطلاعات و آمار مورد نياز در خصوص فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته ستاد و معاونت ها و همچنين تعداد مسافرين و گردشگران نوروزي را از دبيرخانه ستاد به عنوان مرجع رسمي و قانوني دريافت كنند.