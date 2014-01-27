علیرضا جوانمردی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در خصوص برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما وظیفه داریم این جشن بزرگ ملی را هر ساله پرشکوه تر از سال قبل و با برنامه های مختلف و متنوع تری برگزار کنیم تا بتوانیم هر چه بیشتر نسل جوان را با دستاوردهای پیروزی انقلاب و از خودگذشتگی های شهدای آن دوران آشنا و مأنوس کنیم.

وی ادامه داد: اقدامات ورزشی و فرهنگی می تواند بهترین راه برای نزدیک کردن افکار و آرمانهای نسل اول انقلاب به جوانان امروز باشد که ما نیز در همین راستا برنامه های متعددی را برگزار خواهیم کرد.

جوانمردی در پایان گفت: در این ایام مسابقات مختلف ورزشی در تمامی رشته ها برگزار خواهد شد و در واقع دهه مبارک فجر از پر مشغله ترین روزهای کاری و مسابقاتی هیئتهای ورزشی استان خواهد بود.