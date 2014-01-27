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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۶

جوانمردی تاکید کرد؛

دهه مبارک فجر از پرمشغله‌ترین روزهای ورزشی استان البرز خواهد بود

دهه مبارک فجر از پرمشغله‌ترین روزهای ورزشی استان البرز خواهد بود

کرج- خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز گفت: دهه مبارک فجر از پر مشغله ترین روزهای کاری و مسابقاتی هیئت های ورزشی استان البرز خواهد بود.

علیرضا جوانمردی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در خصوص برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما وظیفه داریم این جشن بزرگ ملی را هر ساله پرشکوه تر از سال قبل و با برنامه های مختلف و متنوع تری برگزار کنیم تا بتوانیم هر چه بیشتر نسل جوان را با دستاوردهای پیروزی انقلاب و از خودگذشتگی های شهدای آن دوران آشنا و مأنوس کنیم.

وی ادامه داد: اقدامات ورزشی و فرهنگی می تواند بهترین راه برای نزدیک کردن افکار و آرمانهای نسل اول انقلاب به جوانان امروز باشد که ما نیز در همین راستا برنامه های متعددی را برگزار خواهیم کرد.

جوانمردی در پایان گفت: در این ایام مسابقات مختلف ورزشی در تمامی رشته ها برگزار خواهد شد و در واقع دهه مبارک فجر از پر مشغله ترین روزهای کاری و مسابقاتی هیئتهای ورزشی استان خواهد بود.

 

کد مطلب 2222582

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