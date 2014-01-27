به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان هواشناسی کشور، فعالیت سازمان هواشناسی را همچون دیده بان توصیف کرد و گفت: پیش بینی‌هایی که این سازمان انجام می‌دهد می‌تواند بر روی بسیاری از اقدامات و فعالیت‌ها تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به تاثیرگذاری فعالیت‌های هواشناسی کشور بر روی طیف وسیعی از افراد عنوان کرد: پیش بینی‌ها به هر میزان که دقت بالاتری داشته باشد قطعا تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

تولیت آستان مقدسه حرم حضرت معصومه(س) با بیان اینکه عملکرد سازمان هواشناسی در پیش بینی هوا به نوعی حیثیتی است، افرود: چنانچه هر یک از این پیش بینی‌ها به وقوع نپیوندد بسیاری از دستگاه‌ها مدعی می‌شوند.

وی ادامه داد: بخشی از فعالیت‌های این سازمان از روی تخصص، بخشی به تعهد و بخشی به قضا و قدر الهی مربوط است که در زمینه قدر الهی باید توجه داشت که با وجود تمام پیش بینی‌ها باز هم باید منتظر خواست خداوند بود.

حجت الاسلام سعیدی در ادامه به کاربرد جمله " اگر خدا بخواهد " اشاره و آن را جزو باورهای دینی عنوان کرد و گفت: اقتضا می‌کند حتی در جایی که وقوع یک اتفاق به نظر مسلم می‌رسد باز هم مشیت و قدر الهی نادیده گرفته نشود.