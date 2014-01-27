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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

مرحله نهایی لیگ برتر والیبال نشسته بانوان برگزار می‌شود

مرحله نهایی لیگ برتر والیبال نشسته بانوان برگزار می‌شود

نایب رئیس انجمن والیبال معلولان از برگزاری رقابتهای نهایی لیگ باشگاهی والیبال نشسته بانوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، لیلی توکلی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان گفت: رقابتهای نهایی لیگ برتر به میزبانی مشهد از 16 تا 19 بهمن ماه با حضور تیم‌هایی از استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، گیلان، کرمان، همدان و لرستان برگزار می‌شود.

نایب رئیس انجمن والیبال معلولان افزود: در رقابتهای نهایی دسته یک نیز تیم‎های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، هرمزگان و مازندران از 13 تا 15 بهمن ماه به میزبانی بابلسر با هم رقابت می‎کنند.

 نایب رئیس انجمن والیبال معلولان خاطر نشان کرد: با توجه به پیش رو بودن رقابتهای قهرمانی والیبال نشسته 2014 آسیا و اقیانوسیه که فروردین ماه سال آینده به میزبانی ایران برگزار می‌شود و نیز مسابقات بین المللی خواهرخوانده های اصفهان، مسابقات باشگاهی فرصت خوبی است تا ورزشکاران توانایی های خود را در معرض دید قرار دهند و در صورت شایستگی به تمرینات دعوت شوند و این انگیزه بسیار خوبی در آنها ایجاد می‌کند.

کد مطلب 2222585

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