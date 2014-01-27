به گزارش خبرگزاری مهر ، لیلی توکلی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان گفت: رقابتهای نهایی لیگ برتر به میزبانی مشهد از 16 تا 19 بهمن ماه با حضور تیمهایی از استانهای خراسان رضوی، اصفهان، گیلان، کرمان، همدان و لرستان برگزار میشود.
نایب رئیس انجمن والیبال معلولان افزود: در رقابتهای نهایی دسته یک نیز تیمهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، هرمزگان و مازندران از 13 تا 15 بهمن ماه به میزبانی بابلسر با هم رقابت میکنند.
نایب رئیس انجمن والیبال معلولان خاطر نشان کرد: با توجه به پیش رو بودن رقابتهای قهرمانی والیبال نشسته 2014 آسیا و اقیانوسیه که فروردین ماه سال آینده به میزبانی ایران برگزار میشود و نیز مسابقات بین المللی خواهرخوانده های اصفهان، مسابقات باشگاهی فرصت خوبی است تا ورزشکاران توانایی های خود را در معرض دید قرار دهند و در صورت شایستگی به تمرینات دعوت شوند و این انگیزه بسیار خوبی در آنها ایجاد میکند.
نایب رئیس انجمن والیبال معلولان از برگزاری رقابتهای نهایی لیگ باشگاهی والیبال نشسته بانوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، لیلی توکلی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان گفت: رقابتهای نهایی لیگ برتر به میزبانی مشهد از 16 تا 19 بهمن ماه با حضور تیمهایی از استانهای خراسان رضوی، اصفهان، گیلان، کرمان، همدان و لرستان برگزار میشود.
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