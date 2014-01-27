افتتاح 33 طرح عمرانی همزمان با دهه فجر در مرند

بهنام رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : این 33 طرح در دو بخش خصوصی و دولتی به بهره برداری می رسند.

وی در خصوص مهم ترین پروژه های افتتاح شده در دهه فجر گفت : افتتاح استخر سرپوشیده با اعتبار یک میلیارد و 300 میلیون تومان و افتتاح 250 واحد مسکن مهر در شهرهای زنوز، کشکسرای و یامچی که به صورت خود مالکی خواهند بود از مهم ترین پروژه های افتتاحی است.

رضوانی ادامه داد : افتتاح مدرسه 10 کلاسه، پیست سوارکاری کوثر و افتتاح خانه های بهداشتی و ساختمان های دهیاری از جمله این پروژه ها است.

وی با اشاره به برنامه های متنوع اجرا شده در این شهرستان در این ایام نیز گفت : همچنین در ایام الله دهه فجر روزانه برنامه های متنوع فرهنگی ، هنری و مذهبی در تمامی شهرها و روستاهای تابعه در نظر گرفته شده است.