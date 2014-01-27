تایید انتخاب روسای پنج دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این مصوبات انتخاب دكتر سيد حبيب‌اله موسوي بهار به‌عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان، دكتر سيدعباس موسوي به‌عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، دكتر غلامرضا اصغري به‌عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دكتر تقي رياحي به‌عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي گلستان و دكتر رحيم رئوفي به‌عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي جهرم تایید شده است.

مصوبات تایید انتخاب روسای دانشگاه های علوم پزشکی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است.