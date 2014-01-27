700 طرح توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی به بانکهای لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سبزواری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: اعتبارات خط ویژه مکانیزاسیون در سالجاری 258 میلیارد ریال بوده است.

وی عنوان کرد: این اعتبارات پس از تخصیص بر اساس شاخصها میان شهرستانهای مختلف استان توزیع شده است.

مدیر اداره اعتبارات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: در راستای تخصیص این اعتبارات 739 پرونده از طریق مدیریت سرمایه گذاری سازمان به بانک کشاورزی معرفی شده که از این تعداد 92 پرونده منجر به عقد قرارداد و مابقی نیز در حال تکمیل است.

سبزواری همچنین در خصوص روند اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی طی سالجاری گفت: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 544 میلیارد ریال بر اساس شاخص بین شهرستانهای استان تقسیم شده است.

وی بیان داشت: در جلسات کارگروه صندوق توسعه ملی و نمایندگان بانک های عامل تعداد 206 پرونده با 825 میلیارد ریال اعتبار نزدیک به دو برابر تسهیلات به بانک های عامل برای عقد قرارداد معرفی شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی در خصوص جذب اعتبارات مکانیزاسیون گفت: در این راستا تعداد هزار و 9 طرح با 46 میلیارد تومان به صورت مقدماتی به کارگروه کشاورزی معرفی شده است.

پیرحیاتی ادامه داد: از این تعداد 739 طرح با 35 میلیارد تومان به تصویب کارگروه رسیده و تاکنون 93 طرح با اعتبار چهار میلیارد و 450 میلیون تومان عقد قرارداد شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تامین بذر مورد نیاز کشاورزان عنوان کرد: سالانه باید بین 12 تا 13 هزار تن بذرهای مرغوب در استان تهیه و با توجه به قرارداد توسط عاملین خریداری شود.

پیرحیاتی همچنین در مورد تامین نهال مورد نیاز باغداران نیز گفت: با توجه به درخواست شهرستانهای استان در خصوص تامین 360 هزار اصله نهال مثمر تعداد 280 هزار اصله نهال در استان موجود است و مابقی نیز در کوتاهترین زمان تأمین می شود.