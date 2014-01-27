سرقت کابلها مهمترین معضل شرکت توزیع برق کرمانشاه/ روشنایی در خانه 99.8 درصد روستاییان استان

علیمراد مرادی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان کرمانشاه 630 هزار مشترک برق داریم که این گسترده ترین خدماتی است که توسط دولت به مردم داده می شود زیرا هیچکدام از دستگاه های خدمات رسان حوزه فعالیتشان همانند شرکت توزیع برق نیست و صد در صد جمعیت شهری استان و 85/99 درصد جمعیت روستایی از نعمت برق برخوردارند البته این خدمات حق مردم است و انجام این خدمات هم از برکت وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گفت: برای خدمات رسانی به مشترکین استان کرمانشاه 17 هزار کیلومتر شبکه توزیع و همچنین 12 هزار دستگاه ترانسفورماتور برق وجود دارد که تمام شهرها، روستاها و جاده ها را در بر می گیرد و سالیانه با افزایش مشترکین 8 درصد هم به رشد شبکه دلیل همین گستردگی اضافه خواهد شد.

وی به معضل سرقت شبکه های توزیع برق و انشعابات غیر مجاز را به عنوان یکی از مشکلات اصلی پیش روی صنعت برق استان دانست و گفت: یکی از معضلات پیش روی این شرکت سرقت تجهیزات شبکه های توزیع برق است که سالیانه حجم زیادی از تجهیزات ما سرقت می شود و خسارات مالی بزرگی به این شرکت وارد می کند.

مرادی مجد تاکید کرد: این در حالی است که این شبکه متعلق به بیت المال است و این وظیفه ما است که از این اموال مراقبت و محافظت کنیم و چون امکان نگهبانی و حفاظت فیزیکی برای کل حجم شبکه وجود ندارد تنها راه مراقبت از آن مشارکت مردمی است و از همه مسئولین و مردم تقاضامندیم که ما را یاری کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه اظهار داشت: سرقت انرژی و انشعابات غیر مجاز هم یکی دیگر از مسائلی است که شرکت برق با آن مواجه است که برای سرقت انرژی و انشعابات غیر مجاز قوانین بازدارنده ای از سوی قوانین قضایی وجود دارد ولی ما دوست نداریم به عنوان یک مجموعه خدمات رسان وقتمان را صرف پیگیری قضایی کنیم ولی خود مردم و شهروندان هم باید به ما کمک کنند تا جلوی این پدیده زشت اجتماعی گرفته شود.

مرادی مجد یکی دیگر از مشکلات شرکت توزیع برق را عدم رعایت حریم شبکه ها بواسطه ساخت و سازهای غیر قانونی ساختمانها دانست و گفت: در صورت مشاهده چنین موردی به خاطر حفظ جان هم استانی های ارجمند حتما تذکرات لازم داده شود هرچند رفع تمام این مشکلات و معضلات نیاز به فرهنگ سازی دارد که باید مردم را نسبت به چنین مسائلی آگاه کنیم و نگذاریم افراد سودجو به خاطر منافع خود موجب خسارت مالی و جانی به شهروندان شوند.

