اولویت بندی و تحقیقات کاربردی، رمز موفقیت در توسعه کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی پاکزاد دوشنبه در دیار با مسوولان مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: اولویت بندی و انجام کارهای علمی و پژوهشی کاربردی با توجه به اهميت تحقيقات در توليد محصولات کشاورزي و افزايش درآمد و ارتقای سطح زندگي کشاورزان در دستیابی به توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي کشور، می تواند در موفقیت بخش کشاورزی نقشی قابل توجهی داشته باشد.

وی در ادامه خاطر نشان شد: تبیین استراتژی تحقیقات درطرحهای بخش کشاورزی، تقاضا محورشدن طرحهای تحقیقاتی، بسترسازی وحمایت از حضور بخش غیردولتی در توسعه تحقیقات کاربردی، ارائه راهکار اجرائی انتقال یافته های تحقیقات کاربردی از بخش تحقق بحوزه اجرا، حضور کارشناسان بخش تحقیق بعنوان ناظر درعرصه های تولید برای انتقال بهتر دانش تحقیقی و ارتباط مستمر مروجین وکارشناسان اجرائی با محققین از مهمترین راهکارهای میان مدت برای افزایش ضریب نفوذ یافته های تحقیقی در بخش تولید

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی افزود: بخش مهمی از تحقیقات انجام شده در دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی و یا بخش خصوصی باجنبه کاربردی را می شود بعد ازگردآوری در قالب دستورالعمل های ساده در نشریات ترویجی در اختیار بهره برداران قرار داد.

وی با تاکید بر لزوم برنامه‌ريزي صحيح و بكارگيري مناسب امكانات پژوهشي وتحقيقاتي موجود در بخش کشاورزی گفت: در این صورت مي‌توان تحولا‌ت اساسي در امور اجرايي و توليدي ايجاد كردچرا که افزايش توليد با استفاده از فناوري پيشرفته و كارآمد قابل دستیابی بوده و براساس تجارب كشورهاي مختلف، بكارگيري دانش فني و پيشرفته در اقتصاد كشورهاي جهان،اساس رشد و توسعه است و در اين بين تحقيقات نقش بسيار مهمي براي حصول به چنين هدفي ايفا مي‌كند.

پاکزاد با اشاره به قابلیت های بالای استان در تولید گیاهان دارویی تاکید کرد: عرضه گیاهان دارویی وعرقیجات تولیدی از این گیاهان به بازار مصرف با تائید این مرکز، خواهد توانست با افزایش کیفی این تولیدات ارزش افزوده اقتصادی بالایی را برای تولید کنندگان به همراه داشته باشد.