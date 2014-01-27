35 هزار معلول تحت پوشش بهزيستي همدان قرار دارند

اكبر سوري در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه تعريف هاي مختلفي از معلوليت وجود دارد و سازمان جهاني بهداشت و سازمان بهزيستي از معلوليت تعريف متفاوتي دارند، اظهار داشت: دو نوع معلوليت آشكار و پنهان وجود دارد كه آيتم هاي آن متفاوت است.

وي با بيان اينكه از نظر سازمان جهاني بهداشت 10 درصد هر جامعه اي معلول است، بيان كرد: بر اين اساس بايد 76 هزار و 400 معلول در استان همدان وجود داشته باشد.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي استان همدان ادامه داد: با توجه به دستور العمل ها و معيار سنجش ICF حدود 35 هزار معلول در استان همدان زير پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند.

سوري با بيان اينكه شدت معلوليت نيز براساس آسيب وارد شده اولويت بندي مي شود، ابراز داشت: در مراكز به معلولان خدماتي از جمله توان پزشكي حرفه اي، خدمات آموزشي و اجتماعي ارائه مي شود.

وي با بيان اينكه معلولیت به‌طور کلی در قبل، حین و بعد از تولد به‌وجود می‌آید و مسائل ژنتیکی، بلایای طبیعی و بیماری عامل‌هایی برای معلولیت به‌شمار می‌روند، عنوان كرد: معلولیت خود را به سه شکل معلولیت ذهنی، جسمی‌حرکتی و روانی نشان می‌دهد که سازمان بهزیستی با استفاده از مراقبان و کارشناسان آموزش‌دیده در بحث توانبخشی سعی در ارتقا سطح کیفی زندگی معلولان و پیوستن آن‌ها به جامعه دارد.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي استان همدان بيان كرد: تامین سبد غذایی کودکان پی.کی.یو، پرداخت حق پرستاری به معلولان ضایعه نخاعی، پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانش‌آموزان و شهریه دانشجویان، پذیرش و نگهداری معلولان سالمند و بیماران روانی در مراکز نگهداری و آموزش روزانه از دیگر خدمات بهزیستی به جامعه هدف خود به‌شمار می‌رود.

اكبر سوري با بيان اينكه از 75 هزار و 400 معلول استان همدان حدود 35 هزار نفر زير پوشش خدمات سازمان بهزيستي استان همدان هستند كه تقريباً نيمي از جمعيت هدف را معلولان تشكيل مي‌دهند، ابراز داشت: افزايش روزافزون جمعيت و رشد اقتصادي و اجتماعي جامعه باعث مي‌شود كه روز به روز بر جامعه معلوليت و افراد نيازمند اضافه شود.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي استان همدان با بيان اينكه معلولان استان همدان در عرصه های مختلف از توانمندی ها و پتانسیل های خوبی برخوردار هستند، اظهار داشت: جامعه معلولان در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاسی و اقتصادی و همچنین در مشارکت های اجتماعی نقش قابل توجهی را در جامعه ایفا می کنند.

سوری تاکید کرد: معلولان در جامعه باید همانند سایر افراد عادی از امکانات و تسهیلات برخوردار باشند و در فعالیت‌های اجتماعی حضور پیدا کنند.



معاون توانبخشي سازمان بهزيستي استان همدان ابراز داشت: معلولان دارای استعدادهای بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف هستند و در صورت توجه به این قشر و رفع نیازها، آنان می‌توانند در سطوح مختلف موثر واقع شوند.



وی عنوان کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان بهزیستی و معلولان باید مورد توجه و تاکید مسئولان در دستگاه‌های اجرایی باشد و نباید در این راستا کم‌کاری شود.



سوری اضافه کرد: در قانون استخدام معلولان، 3 درصد از معلولان در استخدام‌های رسمی در نظر گرفته شده جذب می‌شوند که از مدیران دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم در این راستا اهتمام ورزند.



