ابزار هنر رساترین وسیله انتقال فرهنگ انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: نشر و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی و رشادت های مردم انقلابی ایران که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد یکی از رسالت های جامعه فرهنگ و هنر است.

وی اظهارداشت: ابزاری که در دستان هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر هست نافذترین ، رساترین، ماندگارترین و اثر گذارترین ابزار برای گسترش و انتقال فرهنگ انقلاب، رشادت ها و پیروزی هاست.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت با اشاره به اینکه نفوذ یک اثر هنری در دل و جان مردم به مراتب بیشتر از حوزه های دیگر است، گفت: رسالت خطیری بر عهده اصحاب فرهنگ و هنر است چون امروز جهان تشنه ارزش ها و فرهنگ های ناب انقلاب اسلامی است به عبارتی کشورهای آزاده مسلمان و حتی غیر مسلمان به انقلاب اسلامی چشم دوخته اند.

وی افزود: انتقال این فرهنگ نقش مهمی در ترویج و نشر مدل جمهوری اسلامی بعنوان یک مدل برای اداره کشورها دارد.

ثقتی اظهارداشت: امسال حجم برنامه های فرهنگی هنری که با رویکرد تبیین فرهنگ اسلامی برای نسل سوم انقلاب و همه آحاد جامعه برنامه ریزی شده است 30 درصد رشد نسبت به سالهای پیش را نشان می دهد.

سینما امروز بهترین ابزار برای ترویج فرهنگ انقلاب است

وی در ادامه با بیان اینکه ابزار هنر به ویژه سینما می تواند بهترین و اثر گذارترین ابزار برای تبیین و ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی باشد، اذعان داشت: سینماگران و فیلمسازان امروز رسالت مهمی را بر دوش می کشند و نیاز است که ابعاد مختلف انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن به نسل امروز معرفی شود.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت ایام بهمن ماه را روزهای پر استقبال مردم از برنامه های سینمایی و جشنواره های مرتبط با حوزه فیلم و سینما دانست و گفت: این اداره نیز برنامه های مختلفی را برای این ایام تدوین کرده است.

وی افزود: نمایش فیلم مستند برای گونگادین بهشت نیست فیلم برتر جشنواره سینما حقیقت و برگزیده فجر 92 در مجتمع خاتم الانبیاء (ص) با حضور فیلمساز آقای غلامرضا نعمت پور، نمایش مستند خاطراتی برای تمام فصول فیلم برگزیده جشنواره فجر 92 و برنده سه جایزه از جشنواره سینما حقیقت، نمایش و اکران شش فیلم مستند با عنوان انقلاب و سینما در مورد انقلاب اسلامی ایران از مهمترین این برنامه هاست.

ثقتی اظهارداشت: از دیگر برنامه ها می توان به اکران فیلم تنهای تنهای تنها با حضور کارگردان احسان عبدی پور با مشارکت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان نهم بهمن ماه در مجتمع خاتم الانبیاء (ص) رشت، اکران فیلم های مردمی عمار در طول دهه فجر، میزبانی دومین دوره جشنواره فیلم بسیج گیلان با مشارکت بسیج هنرمندان استان و رونمایی از فیلم سرزمین رها به کارگردانی فرهاد مهرانفر در 30 بهمن ماه در سالن شهید ابراهیم انصاری ( وارش ) مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت را نام برد.

وی اذعان داشت: اکران رایگان فیلم در سینماهای رشت در دهم بهمن ماه، نمایش و اکران فیلم سپیده دمی که بوی لیمو می داد به کارگردانی آزاده بیزار گیتی (فیلم برگزیده سینما حقیقت با حضور فیلمساز)، اکران فیلم سر به مهر در سینما 22 بهمن ماه برای دانش آموزان رشته هنر، نمایش و اکران مستند اتاق تاریک به کارگردانی مهوش شیخ الاسلامی، اکران فیلم برای دانشجویان دانشگاه گیلان در سینماهای رشت با همکاری نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، حضور دسته جمعی هنرمندان و مدیران آموزشگاه های سینمایی و مدیران ارشاد رشت در مزار شهدای انقلاب رشت، برگزاری جلسه سالانه مسئولان آموزشگاه های سینمایی رشت و تقدیر و تجلیل از آنان از دیگر برنامه های هنری ایام دهه فجر است.

فیلم مستند" اتاق تاریک" به کارگردانی مهوش شیخ الاسلامی در رشت

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فیلم مستند اتاق تاریک به کارگردانی مهوش شیخ الاسلامی هشتم بهمن ماه در سالن دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت به نمایش در می آید." اتاق تاریک " عنوان جدیدترین اثر مهوش شیخ الاسلامی است که نگاهی مستند به " موزه سینما " و مروری بر تاریخ سینمای ایران داشته است.

ثقتی افزود: " اتاق تاريك " از مجموعه مستند " تهران من " به تهيه كنندگي سعيد رشتيان ومحصولي از سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران است که با ارائه تاريخي اجمالي از موزه سينما شهروندان را به بازديد از اين مكان تشويق مي‌ كند.

وی اظهارداشت: مهوش شيخ الاسلامي متولد 1324 ملاير و فارغ التحصيل سينما از مدرسه فيلم لندن است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت اذعان داشت: ایشان فعاليت هنري را با كارگرداني فيلم مستند " توپ " آغاز و با مديريت توليد، دستياري و منشي گري صحنه ادامه داد.

وی بیان داشت: شيخ الاسلامي در مجموعه هاي تلويزيوني دايي جان ناپلئون، كوچك جنگلي، هزار دستان و سربداران به عنوان مدير توليد و برنامه ريز همكاري داشته است. از فعاليت هاي وی مي توان به داوري در جشنواره هاي فيلم مستند تامپره دو هزار، مستند كيش و جشن خانه سينما اشاره كرد.

ثقتی در ادامه عوامل فیلم اتاق تاریک را نام برد و گفت: مشاور، نویسنده و گوینده گفتار متن فیلم سعید عقیقی، تصویر و عکس امیر موسوی، تدوین و انتخاب موسیقی فرحناز شریفی، صداگذار آرش اسحاقی، تولید ماجد نیسی، تهیه‌ کننده سعید رشتیان و پیروز کلانتری هستند.

وی یادآورشد: فیلم مستند اتاق تاریک به کارگردانی مهوش شیخ الاسلامی ساعت 17 سه شنبه هشتم بهمن ماه در سالن دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت به نمایش در می آید.

ژاندارک در آتش اینبار در رشت به روی صحنه می رود

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت گفت: نمایش ژاندارک در آتش به کارگردانی مهرانه به نهاد از پنجم بهمن ماه به مدت سه روز در سالن شهید ابراهیم انصاری ( وارش ) مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت به روی صحنه رفت. این نمایش در باره جنگ جهانی دوم است که در آن آرزو صید افکن و مهرانه به نهاد بازی می کند.

وی افزود: نویسنده این متن محمد رحمانیان نمایش‌ نامه‌ نویس، کارگردان تئاتر و مدرس تئاتر است وی در سال ۱۳۴۱ در تهران زاده شد و دارای مدرک کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۰ و همچنین مدرک کارشناسی ارشد از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر در سال ۱۳۷۷ است.

ثقتی اعلام کرد: رحمانیان طی سی سال فعالیت در عرصه تئاتر، نمایش‌ های مختلفی را به روی صحنه برده‌ است از جمله آثار وی می‌ توان به نمایش‌ های مصاحبه، پل، فنز و مانیفست چو اشاره کرد.

وی تصریح کرد: ایشان همچنین نگارش و کارگردانی نمایشنامه ها و مجموعه های تلویزیونی بی شماری را بر عهده داشته و فیلمنامه کتاب قانون نیز نوشته وی است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت یادآورشد: نمایش ژاندارک در آتش از پنجم بهمن ماه و به مدت سه شب ساعت 18 در سالن شهید ابراهیم انصاری ( وارش ) مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت به روی صحنه می رود.

نمایش " هر اندازه نزدیک به همان اندازه دور " در رشت

وی گفت: نمایش " هر اندازه نزدیک به همان اندازه دور " به کارگردانی مجید کاظم زاده مژدهی از نهم تا دوازدهم بهمن ماه در سالن دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت به روی صحنه خواهد رفت.

ثقتی افزود: این نمایش که بر اساس متنی از مجیدکاظم زاده مژدهی به روی صحنه خواهد رفت در دو برهه زمانی جنگ ایران و عراق انتخابات سال 88 در ایران به وقوع می پیوندد و روایتگر قصه خواهری است که کودک شش ماهه خود را نزذ خواهرش می گذارد و ... .

وی اظهارداشت: در این نمایش که به همت گروه تئاتر جهش و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت به اجرا در می آید محمد رسائلی ، طوبا رحمان نیا ، مهسا رضاپور و سوگند قربان زاده به ایفای نقش خواهند پرداخت.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت اذعان داشت: کارگردان این نمایش مجید کاظم زاده مژدهی متولد 1357 است وی شروع فعالیت هنری و همکاری را با حوزه هنری از سال 1376 آغاز و کارگردانی بیش از 14 نمایش در سراسر استان و خارج از استان از سال 67 تا 86 را در کارنامه خود دارد.

وی اظهارداشت: کارگردانی نمایش های خاله ادیسه، خشم هیاهو، قلعه سرخ، غم عشق، رانده شدگان، پرواز در منطقه ممنوعه، همین نزدیکی ها، بوسه برآتش و نویسندگی بیش از صدها نمایش تئاتر از سال 76 تا 86 در استان و خارج استان از جمله نمایش نامه های معرکه سگ سوزی، صبح سیاه، قلعه سرخ، همین نزدیکی ها، خاطرات خاموش پائیزی، زمان طولانی مردن، خواب خوش و بازیگری نمایش های متعدد در استان و خارج از استان از سال 76 تا 86 از جمله فعالیت های مژدهی است.

ثقتی یادآور شد: نمایش هر اندازه نزدیک به همان اندازه دور به کارگردانی مجید کاظم زاده مژدهی نهم تا دوازدهم بهمن ساعت 18 در تماشاخانه دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت به روی صحنه خواهد رفت.