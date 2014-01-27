نظام صیانتی در شهرداری اردبیل اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی ظهر دوشنبه در جلسه آیین تقدیم لایحه بودجه سال 93 شهرداری اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه در سالهای اخیر مشتری مداری و رعایت حال شهروندان مراجعه کننده به شهرداری با بهبود مواجه است، ضروری است این مهم دنبال شود.

وی با بیان اینکه امکانات شهری اردبیل در مقایسه با سایر شهرهای کشور در وضعیت متوسط و پایین قرار دارد، اضافه کرد: شهرداری باید تمهیدی بیندیشد تا رفاه شهری متناسب با القاب این شهر توسعه یابد.

وی آینده نگری را از ضروریات مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: در صورتی که به این اصل توجه می شد بسیاری از مشکلات شهر نشینی فعلی حادث نمی شد.

به گفته امام جمعه اردبیل از جمله موارد قابل توجه مدیریت ترافیک شهری و توسعه فضای سبز است که در هر دو حوزه با ضعفهایی همراه است.

ضرورت مقابله با مافیای حاشیه شهر اردبیل

عاملی تاکید کرد: در حال حاضر در حاشیه شهر اردبیل مافیایی شناسایی شده است که مقابله با آن با توسعه امکانات شهری امکان پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه مهمترین ضرورت حاشیه شهر فضای سبز است، اضافه کرد: فضای سبز اردبیل قابل قبول نبوده و حتی نیاز گردشگران را تامین نمی کند.

نماینده ولی فقیه در استان استفاده از ایده های جدید و مشارکت بخش خصوصی در توسعه امکانات شهری را ضروری برشمرد و خواستار توجه دستگاه ها به این مهم شد.

فرهنگ سازی ضرورت توسعه شهری است

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همچنین فرهنگ سازی برای داشتن شهری فرهیخته را از جمله الزامات زندگی شهری ایده آل عنوان کرد و افزود: آموزش و فرهنگ سازی باید از سنین پایین آغاز شود.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در برخی مواقع مقدمات زندگی شهری مورد غفلت واقع شده و نتایج آن به عموم تسری می یابد.

در این مراسم همچنین رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان اینکه خدمات عمرانی باید بستر فرهنگی داشته باشد، تصریح کرد: ضروری است اقدامات لازم در این خصوص در بودجه امسال پیش بینی شود.

حجت الاسلام محمد رضا سرداری فرهنگ را شاکله توسعه یک شهر عنوان کرد و افزود: باید زمینه توسعه فرهنگی شهر در کنار توسعه عمرانی آن جدی گرفته شود.

مرز مرکز و حاشیه شهر اردبیل برچیده می شود

وی از جمله برنامه های پیش بینی شده در بودجه سال آینده شهرداری را برچیده شدن مرز بین مرکز و حاشیه شهر عنوان کرد و افزود: این مهم در گذشته اجرا شده و باید با قوت بیشتری دنبال شود.

سرداری معتقد است ایجاد عدالت در توزیع امکانات شهری در گرو حذف مرز بندی ها است.

وی تاکید کرد: پس از این امکانات شهری به صورت عادلانه بین مناطق مختلف توزیع خواهد شد تا زمینه عدالت امکانی فراهم شود.