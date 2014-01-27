توسعه حاشیه نشینی درشهر زاهدان ناشی از عملکرد نامطلوب برخی از ادارات در گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمشید نژاد صبح دوشنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان زاهدان با هدف بررسی آسیب های اجتماعی و راهکار های پیشگیری از حاشیه نشینی اظهار داشت: اگر به طور مثال در سال های گذشته فرمانداران این شهرستان کمیسیون ماده 100 را جدی می گرفتند و از احداث نخستین آلونک و یا واحد غیر مجاز جلوگیری می کردند دومین و بلکه صد ها واحد مسکونی غیر مجاز در حاشیه شهر زاهدان به وجود نمی آمد.

وی افزود: متاسفانه برخی از ادارت متولی شهرسازی در گذشته نسبت به پیش بینی و تعیین نقاط و مراکز جمعیت پذیر اقدام نکرده و در اسکان و یا سکونت مهاجرت ها بی توجهی کرده اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداراذعان داشت: از آنجا که سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط اقلیمی با حوادث غیر مترقبه زیادی از از جمله خشکسالی رو برو است لذا باید اسکان و مهاجرت جمعیت ناشی از این تبعات در برنامه ریزی ها و طرح های توسعه ای شهرها دیده شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نباید به دنبال مقصر بود بیان داشت: اولویت در بحث حاشیه نشینی شهر زاهدان باید بر روی پیشگیری از این پدیده تمرکز پیدا کند.

جمشید نژاد همچنین در این جلسه خواستار هماهنگی و انسجام بیشتر ادارات مربوط در این راستا شد وافزود: استفاده از ظرفیت خیران در راستای ایجاد امکانات رفاهی، تسریع در طرح های خدماتی و فرهنگی و همچنین ورود سازمان های مردم نهاد در این راستا بسیار حائز اهمیت است.

وی همچنین بر ضرورت و نقش آموزش های فنی و حرفه ای در این راستا تاکید کرد و افزود: مهارت آموزی و توانمند سازی افراد حاشیه ای شهر ها نقش مهمی در ارتقای شاخص زندگی این افراد و رفع مشکل حاشیه نشینی دارد.

به گزارش خبرنگارمهر، درکارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان زاهدان شناسایی نقاط جمعیت پذیر و همچنین طراحی و مطالعه کارشناسی به منظور پیشگیری و رفع مشکلات نقاط حاشیه ای به تصویب و در دستور کار قرار گرفت.