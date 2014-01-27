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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

جمشید نژاد عنوان کرد:

توسعه حاشیه نشینی درشهر زاهدان ناشی از عملکرد نامطلوب برخی از ادارات در گذشته است

توسعه حاشیه نشینی درشهر زاهدان ناشی از عملکرد نامطلوب برخی از ادارات در گذشته است

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مقوله حاشیه نشینی و سکونت های غیر رسمی در زاهدان نیاز به مطالعه کارشناسی و برنامه ریزی منسجم دارد بخشی از توسعه حاشیه نشینی را ناشی از عملکرد نامطلوب برخی از ادارات در سال های گذشته عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمشید نژاد صبح دوشنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان زاهدان با هدف بررسی آسیب های اجتماعی و راهکار های پیشگیری از حاشیه نشینی اظهار داشت: اگر به طور مثال در سال های گذشته فرمانداران این شهرستان کمیسیون ماده 100 را جدی می گرفتند و از احداث نخستین آلونک و یا واحد غیر مجاز جلوگیری می کردند دومین و بلکه صد ها واحد مسکونی غیر مجاز در حاشیه شهر زاهدان به وجود نمی آمد.

وی افزود: متاسفانه برخی از ادارت متولی شهرسازی در گذشته نسبت به پیش بینی و تعیین نقاط و مراکز جمعیت پذیر اقدام نکرده و در اسکان و یا سکونت مهاجرت ها بی توجهی کرده اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداراذعان داشت: از آنجا که سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط اقلیمی با حوادث غیر مترقبه زیادی از از جمله خشکسالی رو برو است لذا باید اسکان و مهاجرت جمعیت ناشی از این تبعات در برنامه ریزی ها و طرح های توسعه ای شهرها دیده شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نباید به دنبال مقصر بود بیان داشت: اولویت در بحث حاشیه نشینی شهر زاهدان باید بر روی پیشگیری از این پدیده تمرکز پیدا کند.

جمشید نژاد همچنین در این جلسه خواستار هماهنگی و انسجام بیشتر ادارات مربوط در این راستا شد وافزود: استفاده از ظرفیت خیران در راستای ایجاد امکانات رفاهی، تسریع در طرح های خدماتی و فرهنگی و همچنین ورود سازمان های مردم نهاد در این راستا بسیار حائز اهمیت است.

وی همچنین بر ضرورت و نقش آموزش های فنی و حرفه ای در این راستا تاکید کرد و افزود: مهارت آموزی و توانمند سازی افراد حاشیه ای شهر ها نقش مهمی در ارتقای شاخص زندگی این افراد و رفع مشکل حاشیه نشینی دارد.

به گزارش خبرنگارمهر، درکارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان زاهدان شناسایی نقاط  جمعیت پذیر و همچنین طراحی و مطالعه کارشناسی به منظور پیشگیری و رفع مشکلات نقاط حاشیه ای به تصویب و در دستور کار قرار گرفت.

      

کد مطلب 2222609

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