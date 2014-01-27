امضای تفاهم نامه بین استانداری تهران و شرکت نوسازی عباس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر،اردشیر نوریان با بیان این مطلب گفت : این تفاهم نامه به منظور حل و فصل مسائل موجود در زمینه های مختلف توسط ترکی معاون برنامه ریزی استانداری تهران، رئیسی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان تهران و دکتر نوریان مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد امضاء شده است.

نوریان با اشاره به امضای این تفاهم نامه خاطرنشان کرد: وجود ساختمان های دولتی در اراضی عباس آباد یکی از چالش های مدیریتی این اراضی است که با همکاری مشترک این نهاد ها باید مسائل مختلف مربوطه را حل و فصل کرد.

وی همچنین افزود: مسئله پارکینگ در سطح شهر تهران یکی از مشکلات اساسی است که ما در اراضی عباس آباد پروژه های متعددی را در این زمینه در دست بررسی، مطالعه و احداث داریم، ضمن آنکه در محدوده استقرار ساختمان های دولتی، احداث پارکینگ مشترک و استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان های مستقر در این بخش را در دست اقدام داریم.

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد تصریح کرد: اراضی عباس آباد دارای طرح جامع مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است و این شرکت بر همین اساس نسبت به ارائه خدمات و تأمین تأسیسات شهری به بخش های مختلف واقع در اراضی اقدام می کند.