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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۹

توصیه‌ به مدارس پایتخت که در جوار گودبرداری قرار دارند

توصیه‌ به مدارس پایتخت که در جوار گودبرداری قرار دارند

مشاور مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران خطاب به مدیران مدارس گفت: در صورت آغاز عملیات گودبرداری در جوار مدرسه چنانچه کوچکترین علائمی ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی مشاهده شود، مدیر مدرسه موظف است مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ثقفی ضمن حضور در یکی از واحدهای آموزشی شهر تهران که به علت گودبرداری ساختمان مجاور باعث بروز نگرانی‌هایی شده بود از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده برای حفظ امنیت دانش آموزان عزیز قرار گرفت.

وی در این بازدید با اشاره به لزوم اهمیت حفظ سلامت دانش آموزان و رفع نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد اعلام کرد: در صورت آغاز عملیات گودبرداری در جوار مدرسه چنانچه کوچکترین علائمی ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی مشاهده شود، مدیر مدرسه موظف است مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش کند و پیگیری لازم جهت توقف عملیات ساختمانی صورت گرفته و در صورت لزوم نسبت به جابجایی مدرسه با هماهنگی اداره منطقه اقدام شود.

مشاور مدیرکل و رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش شهرتهران خاطر نشان کرد: کمترین خطرپذیری در خصوص تهدید سلامت دانش آموزان قابل قبول نیست.
 

کد مطلب 2222615

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