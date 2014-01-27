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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

مهرور در گفتگو با مهر:

شمشير مشكلات شمشير بازي خراسان رضوي را به كما برده است/ كسي به اين رشته توجه نمي كند

شمشير مشكلات شمشير بازي خراسان رضوي را به كما برده است/ كسي به اين رشته توجه نمي كند

مشهد - خبرگزاري مهر: رئيس هيئت شمشير بازي خراسان رضوي از كمبود امكانات ورزش شمشير بازي در خراسان رضوي خبر داد و اظهار كرد: شمشير بازي جزء ورزش هايي است كه حاميان مالي علاقه اي براي حمايت از آن ندارند و اين ورزش در استان ما همانند مريضي است كه در كما به سر مي برد.

مجيد مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: شمشير بازي از آن دست ورزش هايي است كه رسانه ها  توجه كمتري نسبت به آن دارند به همين دليل حاميان مالي هم اقبالي براي حمايت از اين ورزش ندارند.

وي افزود: شمشير بازي در خراسان رضوي مانند مريضي است كه در كما به سر مي برد و اينكه كمبودها و مشكلات كي و چه زماني اين ورزش را از پاي در بياورد معلوم نيست.

رئيس هيئت شمشير بازي استان بيان كرد: بنده به عنوان مسئول هيئت به خيلي جاها مراجعه كردم تا بلكه بتوانم براي هيئت حامي بياورم اما هيچ سازمان و فردي حاضر به از ما نشد.

وي افزود: در حال حاضر حدود 40 نفر در استان خراسان رضوي در رشته شمشير بازي فعاليت مي كنند اما اين تعداد براي استاني مانند خراسان رضوي آمار خوبي نيست.

مهرور با بيان اينكه يك ست كامل لوازم شمشير بازي بين 500 تا 600 هزار تومان است گفت: با توجه به اينكه حتي يك جوراب شمشير بازي هم در داخل كشور ساخته نمي شود و همه لوازم شمشير بازي وارداتي است اما قيمت لوازم شمشير بازي نسبت به برخي ورزش ها نسبتا مناسب است ضمن اينكه علاقه منداني كه براي ثبت نام به هيئت شمشير بازي استان مراجعه كنند مي توانند براي شروع به كار از لوازم موجود در هيئت استفاده كنند.

کد مطلب 2222616

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