بازگشت دماسنج بورس به ایستگاه 80 هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات روز جاری به ایستگاه 80 هزار واحد بازگشت. شاخص کل بورس امروز با افت 1044 واحدی مواجه شد و در عدد 80 هزار و 861 واحد متوقف شد.

شاخص کل بورس تهران امروز بازدهی منفی 1.27 درصدی را برای سهامداران رقم زد و اکثر سهام شرکت ها منفی شدند.

ارزش بازار سهام در پایان معاملات روز جاری به 397 هزار میلیارد تومان نزول کرد. امروز تعداد 516 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 323 میلیارد تومان در 52 هزار نوبت معاملاتی دادوستد شد.

شاخص صنعت 715 واحد، 50 شرکت فعالتر 42 واحد، آزادشناور 1457 واحد، 30 شرک بزرگ 49 واحد، بازار اول 907 واحد و شاخص بازار دوم 1308 واحد افت را تجربه کردند.