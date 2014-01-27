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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۶

قربانی خبر داد:

پروژه مجتمع گردشگری "بام پلدختر" کلید می خورد/ احداث موزه باستان شناسی

پروژه مجتمع گردشگری "بام پلدختر" کلید می خورد/ احداث موزه باستان شناسی

پلدختر - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از اجرای پروژه مجتمع گردشگری "بام پلدختر" خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم قربانی صبح دوشنبه در جریان بازدید از شهرستان پلدختر اظهار داشت: در بازدیدی که از مجتمع گردشگری لاله داشتیم مقرر شد یک مجتمع گردشگری در مرتفع ترین قسمت شهر پلدختر راه اندازی شود.

وی عنوان کرد: این مجتمع که 38 هکتار مساحت دارد، از مجتمع گردشگری بام لرستان در کوه مدبه شهر خرم آباد الهام گرفته شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان گفت: طرح پیشنهادی این مجموعه شامل راهشکافی، احداث فضای سبز، آلاچیق، پلهای دسترسی، رستوران سنتی و چشم اندازی به پل باستانی، رودخانه کشکان و شهر پلدختر است.

قربانی افزود: با احداث این پروژه گامی مهم در ارتقای فضای گردشگری و زیرساختهای این بخش و در نتیجه جذب توریسم در این شهر برداشته خواهد شد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود از کلنگ زنی اولین هتل شهرستان پلدختر در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: فاز اول این پروژه با سرمایه گذاری 1.5 میلیارد تومانی بخش خصوصی آغاز می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان گفت: این پروژه از مهمترین پروژه های شهرستان پلدختر در زمینه جذب گردشگر و ایجاد زیرساختهای گردشگری در این شهرستان خواهد بود.

قربانی همچنین با اشاره به قابلیتهای شهرستان پلدختر در زمینه آثار تاریخی یادآور شد: در جلسه ای که با مسئولان پلدختر داشتیم مقرر شد شهرداری پلدختر زمین مورد نیاز برای احداث موزه را در خیابان ساحلی محدوده پارک آزادگان به میراث فرهنگی واگذار کرده و  میراث فرهنگی نیز نسبت به احداث ساختمان مربوطه اقدام کند.

وی گفت: این موزه نخستین موزه ای است که در شهرستان پلدختر راه اندازی خواهد شد و شامل موزه های مردم شناسی و باستان شناسی است.

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان افزود: قرار است در صورت راه اندازی این موزه و تامین امکانات امنیتی لازم، چند قلم از اشیای غار کلماکره به عنوان مهمترین مکان باستانی شهرستان پلدختر در این موزه به نمایش گذاشته شود.

کد مطلب 2222620

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