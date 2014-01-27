بابك مهدي آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه در سه ماه گذشته بيش از 100 هزار دانش‌آموز در اين مدارس از اين آموزش‌ها بهره بردند، گفت: پس از اين آموزش‌ها مسابقه‌اي بين اين دانش‌آموزان كه از مقاطع مختلف تحصيلي بوده‌اند در رشته‌هاي مختلف نقاشي، كاريكاتور، پويانمايي، مقاله، كار جمعي، انشاءنويسي، كاردستي و شعر برگزار شد.

وي افزود: جمع‌آوري و دفع پسماند، تفكيك زباله از مبدأ، ایجاد ايستگاه‌هاي بازيافت و اصلاح الگوي مصرف و صرفه‌جويي از جمله محورهاي برگزاري اين برنامه بود.

آزاد با اشاره به استقبال بالاي دانش‌آموزان از اين مسابقه گفت: تا پايان دي ماه تعداد چهار هزار و 610 اثر به سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان ارسال شد كه اين آثار در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شده‌اند.

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان با بيان اينكه تعداد شركت كنندگان در اين مسابقه چندين برابر شركت كنندگان در سال گذشته بوده است، افزود: به مناسب دوم ارديبهشت ماه روز زمين پاك از برندگان اين مسابقه تجليل به عمل خواهد بود.

وی از برگزاری نمایشگاه پسماند در همدان خبر داد و با بیان اینکه این نمایشگاه برای نخستین بار در همدان برگزار شده است، گفت: نمايشگاه آثار دانش‌آموزان در حوزه مديريت پسماند تا 30 بهمن ماه در مجتمع فرهنگي عين‌القضات همدان آماده بازديد علاقه‌مندان است.

آزاد با بیان اینکه این نمایشگاه با همکاری آموزش و پرورش و شهرداری همدان برگزار شده است، در این نمایشگاه چهار هزار و 610 اثر به نمایش درآمده که در 18 غرفه دسته بندی شده است.

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان با بیان اینکه این آثار شامل انشا، خوشنویسی، نقاشی، کاریکاتور، هنرهای حجمی، عکس و روزنامه دیواری است، گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه ترغیب دانش آموزان به کاهش زباله و صرفه جویی در مصرف کاغذ است.

آزاد با بیان اینکه در سال 84 در شهر همدان 500 هزارتن زباله تولبد شده است، گفت: با افزایش جمعیت تا سال 92 بر اثر آموزش های انجام شده میزان تولید زباله به 350 هزار تن رسیده است.