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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۸

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غربالگري سرطان سينه، سرويكس و روده بزرگ در مشهد انجام مي شود

غربالگري سرطان سينه، سرويكس و روده بزرگ در مشهد انجام مي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: كارشناس سرطان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت:‌ هشتم تا پانزدهم بهمن در مراکز بهداشتي درماني زير پوشش دانشگاه غربالگري سرطانهاي پستان و سرويکس انجام مي شود.

مينا زماني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه غربالگري 3 نوع بيماري سرطان صورت مي گيرد اظهار كرد: در شهرهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد يک تا دو مرکز و در شهر مشهد مراکز بهداشتي پنجگانه مسئول اجراي اين برنامه هستند.

وي به برگزاري دوره هاي آموزشي براي پيشگيري از سرطان خبر داد و گفت: برنامه هاي مختلفي در اين زمينه از جمله آموزش و غربالگري اجرا مي شود.

كارشناس سرطان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد بيان كرد: ‌در اين طرح از بانوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني آزمايش هاي مرتبط با غربالگري از جمله معاينه سينه، ماموگرافي و تست پاپ اسمير انجام مي شود .

اهميت تشخيص زود هنگام سرطان

وي تشخيص زود هنگام سرطان را راهکار اصلي در درمان موفقيت آميز آن دانست و گفت: بايد باورهاي مردم در زمينه اين بيماري نيز تغيير كند.

کارشناس سرطان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت: از دي ماه سال گذشته غربالگري سرطان روده بزرگ و راست روده براي كساني که در اعضای فامیل درجه یک خود سابقه ابتلا به اين سرطان را داشته اند انجام مي شود.

زماني گفت: بعد از انجام آزمایش های لازم در صورت مثبت بودن نتایج، آزمایشات دیگری برای اطمینان از ابتلا به سرطان انجام می‌شود.

وي افزود: در مراحل بعد در صورت احتمال شانس ابتلا به سرطان در افراد کلونوسکوپی نیز انجام می‌شود تا میزان شیوع سرطان روده بزرگ و راست روده در آنان بررسی شود.

کد مطلب 2222624

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