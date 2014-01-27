به گزارش خبرگزاری مهر، در دو نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته و یراق آلات، ماشین آلات و صنایع وابسته، بیش از 360 شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و 8 کشورخارجی حضور دارند و نوین ترین و جدید ترین صنایع ، تجهیزات ، تولیدات ، طرح ها ، پروژه ها، خدمات و برنامه های خود را ، ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار می دهند.



در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته 240 شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسپانیا ، اتریش ، بلژیک ، ایتالیا ، ترکیه ، کره جنوبی و چین ؛ نوین ترین و جدیدترین دستگاهها، تجهیزات و خدمات مختلف مربوط به صنعت چوب را عرضه خواهند کرد.



در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته؛ علاوه بر شرکت های بزرگ کشوری ، شرکت ها، واحد های تولیدی خدماتی و گروه های صنعتی جداگانه ای نیز از استانهای آذربایجان غربی، آذربایان شرقی، اردبیل، تهران، البرز، قزوین، اصفهان، فارس، گیلان، مازندران، گلستان، یزد، خراسان رضوی حضور دارند و کالاها و خدمات خود را ارائه می کنند .



همچنین در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان نیز 120 شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اوکراین، اتریش ، انگلستان ، ترکیه ، کره جنوبی و چین ؛ جدیدترین دستگاهها و خدمات مختلف مربوط به مبلمان، یراق آلات و صنایع وابسته را عرضه می کنند.



انواع دستگاههای پیشرفته و روز جهان ، تجهیزات و ماشین آلات طراحی ، برش و حالت دهنده چوب ،ابزارآلات نجاری ، یراق آلات ، مواد اولیه ، نوپان ، ام دی اف ، ملامینه ، پارکت ، دیوار پوش ، انواع چسب های صنعتی ، چرم های مصنوعی ، سنگ های مصنوعی ، کابینت های چوبی و درب های ضد سرقت، برخی از کالاها و صنایع ای است که در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان به نمایش گذاشته می شود.



مدیر اجرائی پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته به اهمیت این صنعت اشاره کرد و گفت : صنعت چوب یکی از مهمترین صنایع زیر ساختی تولیدی محسوب می شود و طی سالهای اخیر در حوزه‌های مختلف بالاخص بخش مبلمان، دکوراسیون داخلی و صنعت ساختمان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است .



امیری افزود: تقاضای روز افزون بازار به مواد اولیه صنایع چوب در راستای توسعه و رشد شهر نشینی و به طبع آن استفاده از محصولات متنوع ساخته شده از فرآورده‌های چوبی، فرصتی ایده‌آل برای سرمایه گذاری در این بخش را ایجاد کرده است.



وی اضافه کرد: هر چند که طی سالهای اخیر شاهد رشد روز افزون واحدهای تولیدی در زمینه‌های مختلف صنایع چوب همچون تولید نئوپان، تخته‌های فشرده، ملامینه، ام‌دی‌اف، روکشهای مصنوعی و غیره بوده‌ایم اما هنوز هم با رفع نیازهای کلی کشور فاصله‌ای زیاد داریم.

مدیر اجرائی پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته افزود:در حال حاضر بخش عمده‌ای از فرآورده‌های صنایع چوبی از بازارهای خارجی تامین می‌شود، لذا توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند علاوه بر صرفه جویی ارزی در بلند مدت، کمک شایانی به جلوگیری از واردات و حتی کمک به صادرات این محصولات به بازارهای بین‌المللی باشد .



قرار است چند هیئت تجاری و بازرگانی از کشورهای همسایه ، منطقه آسیای مرکزی وآمریکالای لاتین با حضور در این نمایشگاه ها ، ضمن بازدید از غرفه و سالن های نمایشگاهی،برای عقد قرارداد با شرکت ها و بنگاهای اقتصادی کشورمان ، وارد مذاکره شوند.



توجه به صنعت چوب و همچنین یراق آلات و ماشین آلات مبلمان کشور ، افزایش راندمان و کیفیت تولید، اشتغالزائی ، یافتن بازارهای صادراتی، آشنائی فعالان صنعت چوب کشور با جدیدترذین پیشرفت های روز این صنعت ، توسعه اقتصاد ملی ، ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات داخلی و حمایت از تولیدکنندگان، نخبگان و فعالان این صنایع، مهمترین اهداف برگزاری این دو نمایشگاه بین المللی است.



پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته و دوازدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات و صنایع وابسته با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران و مشاکت و حمایت اتحادیه ها و انجمن های صنفی این صنایع برپا می شوند .



این دو نمایشگاه از فردا 8 بهمن تا 11 بهمن ماه هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید علاقمندان خواهد بود .