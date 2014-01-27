به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه اخیر هیات واگذاری که با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه شهید مفتح به صورت نقد و اقساط به همراه 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید نیروی برق مفتح به صورت نقد(هر دو از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر) از طریق مزایده موافقت شد.

همچنین در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط، 20 درصد سهام شرکت سایپا سیلندر ایلام از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بابت رددیون دولت به بانک ملت از طریق مزایده به صورت نقد و 45.31 درصد سهام شرکت نورد و لوله اهواز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بابت رددیون دولت به بانک مسکن از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه اعضا با انحلال شرکت متال گستر موافقت کردند و به خارج شدن نام شرکت سازمان مدیریت صنعتی از فهرست شرکتهای قابل واگذاری در سال 92 به استناد تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی رای دادند.

موافقت با پیشنهاد اضافه شدن نام و درصد واگذاری سهام شرکتهای پالایش نفت خوزستان، پالایش نفت هرمز، پالایش نفت کاسپین، پالایش پارس فرآیند شیراز، پالایش نفت الفرقلس و صنایع پالایش نکا از شرکتهای زیرمجموعه شرکت توسعه صنایع پالایش نفت به لیست شرکتهای قابل واگذاری سال 92 و نیز تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 95 درصد سهام شرکت پالایش نفت خوزستان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط از دیگر مصوبات جلسه اخیر هیات واگذاری بود.