تامین امنیت زائران ایرانی از سوی عراق شرط بازگشایی مرز خسروی است

مجید آقابابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسئولین عراقی باید حتما اقدامات لازم در خصوص امنیت زائران ایرانی بویژه در مسیرهای خسروی و خانقین را انجام دهند تا شاهد بازگشایی مرز خسروی باشیم.

وی یادآور شد: چند وقتی است که دولت مرکزی عراق تمهیدات خوبی برای امنیت استان های مختلف این کشور اندیشیده و اگر امنیت کامل شهر دیاله که بر سر راه مسیر زوار قرار دارد، تامین شود در آینده ای نزدیک می توان شاهد بازگشایی مرز خسروی بود.

آقابابایی یادآور شد: متاسفانه خرداد ماه سال جاری و به دنبال حمله تروریستی به دو اتوبوس زئران عتبات عالیات از استان های کرمانشاه و همدان که منجر به شهادت 14 نفر و مجروح شدن 44 نفر دیگر شد، مرز خسروی بسته شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری عراق و تامین امنیت کامل زوار، شاهد بازگشایی هرچه سریعتر مرز خسروی باشیم.