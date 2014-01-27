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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۳۳

آقابابایی در گفتگو با مهر:

تامین امنیت زائران ایرانی از سوی عراق شرط بازگشایی مرز خسروی است

تامین امنیت زائران ایرانی از سوی عراق شرط بازگشایی مرز خسروی است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور مرزی و مبارزه با قاچاق وزارت کشور ، تامین امنیت زائران ایرانی از سوی مقامات عراقی را شرط بازگشایی دوباره مرز خسروی برای تردد زوار به عتبات عالیات عنوان کرد.

مجید آقابابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسئولین عراقی باید حتما اقدامات لازم در خصوص امنیت زائران ایرانی بویژه در مسیرهای خسروی و خانقین را انجام دهند تا شاهد بازگشایی مرز خسروی باشیم.

وی یادآور شد: چند وقتی است که دولت مرکزی عراق تمهیدات خوبی برای امنیت استان های مختلف این کشور اندیشیده و اگر امنیت کامل شهر دیاله که بر سر راه مسیر زوار قرار دارد، تامین شود در آینده ای نزدیک می توان شاهد بازگشایی مرز خسروی بود.

آقابابایی یادآور شد: متاسفانه خرداد ماه سال جاری و به دنبال حمله تروریستی به دو اتوبوس زئران عتبات عالیات از استان های کرمانشاه و همدان که منجر به شهادت 14 نفر و مجروح شدن 44 نفر دیگر شد، مرز خسروی بسته شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری عراق و تامین امنیت کامل زوار، شاهد بازگشایی هرچه سریعتر مرز خسروی باشیم.

کد مطلب 2222627

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