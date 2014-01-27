سرمایه گذاری در هواشناسی به معنای هزینه نیست/ تاثیرات هواشناسی بر روی تولید مواد غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، داوود پرهیزکار قبل از ظهر دوشنبه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین سعیدی که در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد با بیان اینکه بحث هواشناسی و پیش بینی‌ها در این زمیه روز به روز در حال توسعه و بهره‌گیری از تکنولوژی روز است به مبحث تحریم‌ها اشاره و عنوان کرد: سازمان هواشناسی کشور سعی داشته تا بتواند از امکانات خود بیشتر بهره برداری را داشته باشد و حتی با وجود تحریم ها و عدم قرار گرفتن برخی از تکنولوژی‌ها در اختیار ایران این سازمان سعی کرده تا بتواند با روش‌های ابداعی برخی از نیازهای خود را برطرف کند.

وی با اشاره به تاثیر فراوان پیش بینی هوا بر روی طیف مختلف از جامعه به پیش بینی سیل سال 1388 قم اشاره کرد و گفت:‌ این پیش بینی منجر شد تا رودخانه قم از جمعیت کثیری که در آن چادر زده بودند تخلیه و از وقوع یک فاجعه جلوگیری شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با تاکید بر اینکه توجه به این سازمان می‌تواند ثمرات فراوانی داشته باشد، بیان کرد: متاسفانه در سالهای اخیر این سازمان برخی از کارشناسان خود را از دست داده که بخش عمده این اتفاق مربوط به نوع پرداختی‌ها است.

هواشناسی در بخش تولید مواد غذایی کمک فراوانی را دارد

پرهیزکار با بیان اینکه سازمان هواشناسی در حال حاضر با 20 درصد پتانسیل خود فعالیت می‌کند و راه برای وارد شدن به طیف وسیعی از اقدامات باز است، گفت: سرمایه گذاری بر روی هواشناسی کشور به معنای هزینه نیست بلکه در بلند مدت می‌تواند سرمایه هنگفتی را بازگرداند.

وی با اشاره به عدم آگاهی برخی از سرویس دهی‌ های سازمان هواشناسی گفت:‌ یکی از این مباحث تولید مواد غذایی است و امروزه در دنیا هواشناسی در بخش تولید مواد غذایی کمک فراوانی را دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی به بخش آلودگی هوا و پیش بینی آن اشاره کرد و گفت: در تهران پیش بینی در این زمینه به شکل پنج روزه تولید می‌شود و بر این اساس است که تصمیم گیری برای زوج و فرد کردن و یا تعظیلی مدارس گرفته می‌شود.