برنامه های شهرداری تبریز باید شفاف سازی شوند/ لزوم تقویت بسترهای نظارتی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر دوشنبه در نشست مشترک خود و مدیران شهرداری با مدیرکل بازرسی استان و معاونین این سازمان گفت : بررسی و تقویت راه کارهای اعمال نظارت های معقول و منطقی در حوزه مدیریت شهری ، سالم سازی محیط خدمتی و بستن گلوگاه های تخلف از جمله اهداف اصلی تشکیل این نشست بود که خوشبختانه با تعامل و همکاری سازمان بازرسی استان این امر محقق خواهد شد.

وی ادامه داد : شفاف سازی در امور زمینه را برای کاهش مشکلات ، افزایش ضریب اعتماد عمومی ، جلب رضایتمندی حداکثری مردم و پاسخگو بودن دائمی شهرداری فراهم خواهد آورد.

نجفی با اشاره به ضرورت پیشگیری از انحرافات احتمالی در بدنه شهرداری گفت : بسترهای نظارتی و پیشگیری باید از بروز و وقوع تخلف با تعامل و همکاری متقابل تقویت شده و نباید به دنبال تشکیل پرونده و برخورد قهری و قضایی باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری جدی خود درباره نظارت بر نحوه عملکرد خدمات شهری اشاره کرد و اقزود: طی بازدیدهای موردی برخی نکات را در مورد تنظیف شهر و خدمات محله ای گوشزد کرده ام و در هفته های اخیر انتظار وضعیت مطلوب را از وضعیت تنظیف شهر خواهیم داشت.