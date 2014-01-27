فعالیت شبانه روزی سامانه فروش بلیت الکترونیک در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور هنرور با اعلام این مطلب گفت: با هدف سهولت دسترسی و ترغیب شهروندان به کارت های بلیت الکترونیک، سامانه مکانیزه فروش بلیت الکترونیک در 6 نقطه از سطح محدوده نصب و راه اندازی شده است.

وی با اشاره به افزایش باجه های شارژکارت بلیت الکترونیک در شرق تهران افزود: استفاده از این دستگاه ها شبانه روزی است و شهروندان می توانند از طریق این باجه ها کارت جدید خریداری یا کارت خود را شارژ کنند.

هنرور گفت: جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان از مهم ترین اهداف و مزیت های راه اندازی باجه های الکترونیکی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 8 تصریح کرد: این باجه ها برای رفاه حال شهروندانی که سفرهای درون شهری خود را از طریق ناوگان اتوبوسرانی انجام می دهند در مسیر خطوط اتوبوسرانی نصب شده و در واقع جایگزین باجه های فروش بلیت کاغذی هستند.