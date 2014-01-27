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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۶

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز دوشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز دوشنبه 877 هزارتومان، نیم سکه 440 هزارتومان، ربع سکه 264 هزارتومان و گرمی 175 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 800 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1269 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2948 تومان، هر یورو را 4030 تومان، هر پوند را 4860 تومان و هر درهم امارات را 807 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه دوشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 877000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 877000
نیم سکه 440000
ربع سکه 264000
1 گرمی 175000
هرگرم‌طلای18عیار 89800
نوع ارز  
دلار آمریکا 2948
یورو 4030
پوند انگلیس 4860
درهم 807

 

 

کد مطلب 2222642

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