جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز دوشنبه 877 هزارتومان، نیم سکه 440 هزارتومان، ربع سکه 264 هزارتومان و گرمی 175 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 800 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1269 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2948 تومان، هر یورو را 4030 تومان، هر پوند را 4860 تومان و هر درهم امارات را 807 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز