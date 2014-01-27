11 تبعه بیگانه غیر مجاز در سانحه رانندگی در جنوب سیستان و بلوچستان مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد روز دوشنبه یک خودروی پژو 405 حامل 11 تبعه بیگانه افغان که قصد عزیمت از سیستان و بلوچستان به استان کرمان را داشت به دلیل سرعت بیش از حد واژگون شد.

فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان در تشریح جزئیات این حادثه به مهر گفت: این خودرو با تعداد 12 سرنشین به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی کنترل راننده در محور ارتباطی ایرانشهر- بمپور بامداد امروز دچار واژگونی شد.

سرهنگ محمد رضا کورسی در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه قاچاق سوخت و انسان توسط خودرو های شخصی حوادث ناگوار و متعددی را در محور های مواصلاتی استان از ابتدای سال تاکنون به همراه داشته است.

وی گفت: این خودرو ها به طور معمول به دلیل سرعت بیش از حد و عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی جان بسیاری از رانندگان دیگر را به خطر می اندازند.