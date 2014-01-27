سید حسین حسینی نقوی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار نمایندگان استان تهران با رییس جمهور اظهار داشت: در این جلسه که ظهر امروز بیش از یک ساعت به طول انجامید، ابتدا بنده به عنوان رییس مجمع نمایندگان استان تهران، توضیحاتی درباره مشکلات و موانع موجود در سطح استان تهران ارائه دادم.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران افزود: در این جلسه به دکتر روحانی اعلام شد که یکی از مشکلات مهم و اساسی در سطح شهرستان های استان تهران، مسأله راه و ارتباطات جاده ای است که اغلب شهرستان های این استان با این مشکل مواجه هستند.

اغلب شهرستانهای استان تهران با کمبود مراکز درمانی مواجه هستند

وی ادامه داد: مشکلات بهداشتی و درمانی از دیگر مسائلی بود که در این جلسه به آن اشاره شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان داشتند که اغلب شهرستان های استان تهران با کمبود بیمارستان، تخت بیمارستانی و پرستار مواجه هستند و از محرومیت زیادی رنج می برند.

نقوی اضافه کرد: عمران روستایی از دیگر محورهای مورد بحث نمایندگان استان تهران با رییس جمهور دولت یازدهم بود که نمایندگان ملت بیان داشتند که در زمینه عمران روستایی، شهرستان های استان تهران جز محروم ترین شهرها هستند و نیازمند خدمات موثرتری هستند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: تأمین آب روستایی و آب مورد نیاز کشاورزان از دیگر مسائل مطرح شده در دیدار امروز بود و نمایندگان استان تهران تأکید داشتند که به دلیل اینکه بسیاری از شهرستان های استان تهران دارای زمین های کشاورزی و حاصلخیز است، زمینه انتقال آب برای تولید بیشتر محصولات کشاورزی فراهم شود.

تشکیل ادارات کل شرق و غرب استان تهران خواسته نمایندگان از رییس جمهور بود

این مسئول عنوان کرد: تسریع در عملیات احداث مترو شهرستان های استان تهران، توجه به ورزش و تربیت بدنی در این مناطق و ضرورت ایجاد دانشگاه و مراکز آموزش عالی در شهرستان های استان تهران از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.

وی تأکید کرد: تمرکز زدایی از شهر تهران از مهمترین مسائل مطرح شده در این دیدار بود که نمایندگان پیشنهاد دادند که راه اندازی ادارات شرق و غرب استان تهران برای کم شدن میزان سفر مردم به شهر تهران در دستور کار دولت قرار بگیرد.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رییس جمهور در این دیدار بر ضرورت انجام متروی ورامین به تهران تأکید داشته و قول حمایت از این پروژه را دادند.

درخواست تشکیل استان جدید در این دیدار مطرح نشد

نقوی حسینی گفت: در این جلسه احداث بیمارستان قرچک و پیشوا نیز مطرح شد که رییس جمهور حمایت خود را از این طرح ها اعلام کرد و ضرورت ابلاغ هر چه سریعتر فرمانداری ویژه ورامین نیز به اطلاع دکتر روحانی رسید.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ایجاد استان جدید در تهران نیز بیان داشت: با توجه به اینکه درخواست مسئولان شهرستان ورامین مبنی بر ایجاد استان خرداد با محوریت ورامین به معاون اول رییس جمهور داده شد در این جلسه صحبتی از این موضوع به میان نیامد.

توجه به محیط زیست از محورهای سخنان نمایندگان استان تهران با رییس جمهور بود

فرهاد بشیری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان استان تهران مشکلات و مسائل متعددی را مطرح کردند که در وهله اول خواستار حل مشکلات و تنگناهای موجود در شهر تهران به منظور خدمت رسانی بهتر به شهروندان شدند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: محیط زیست از دیگر محورهایی بود که نمایندگان مجلس به آن اشاره کردند و مقرر شد تا در بحث حفاظت از محیط زیست برنامه های جامع تری از سوی دولت تببین و اجرا شود.

وی ادامه داد: ضرورت احداث محور بابایی به پاکدشت نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این دیدار بود که رییس جمهور قول مساعدت و کمک به این طرح را داد.

بشیری اضافه کرد: در این جلسه نمایندگان استان تهران خواستار مدیریت یکپارچه بر عملیات احداث مترو در این مناطق شدند که مورد توجه رییس جمهور دولت یازدهم قرار گرفت.

تشکیل صدا و سیمای شهرستانهای استان تهران مطالبه مردم استان تهران است

این مسئول عنوان کرد: شهرستان های استان تهران با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر از داشتن رسانه مستقل محروم هستند که در این جلسه پیشنهاد تشکیل صدا و سیمای شهرستان های استان تهران مطرح شد و مقرر شد اقدامات موثری برای ایجاد این مرکز انجام گیرد.

وی بیان داشت: برخی نمایندگان در نظر داشتند که تشکیل دو یا سه استان از دل استان تهران در دستور کار دولت قرار گرفته و میزان اعتبارات اختصاصی به این مناطق نیز افزایش پیدا کند که مقرر شد در این زمینه بررسی های لازم صورت گیرد.

بشیری در پایان متذکر شد: رییس جمهور در این جلسه بر اختصاص دفترچه بیمه سلامت به هر ایرانی بسیار تأکید داشته و معتقد بودند که هر ایرانی باید یک دفترچه سلامت داشته باشد.