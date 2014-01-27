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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۳۲

ملاطفی خبر داد:

شهرك صنعتي خلخال در اختیار صاحبان صنايع قرار می گیرد

شهرك صنعتي خلخال در اختیار صاحبان صنايع قرار می گیرد

خلخال – خبرگزاری مهر: مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي اردبيل گفت: در اجرای اصل 44 قانون اساسی مدیریت شهرک صنعتی خلخال در اختیار صاحبان صنایع قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملاطفي ظهر دوشنبه در نشست با صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی شهرک صنعتی خلخال افزود: شهرك صنعتي خلخال به عنوان اولين شهرك صنعتي در سطح استان به بخش خصوصي واگذار می شود.

وي با بیان اینکه براین اساس صاحبان صنايع در قالب شركت خدماتي مسئول اداره شهرك خواهند شد، تصريح كرد: افزايش مشارکت بخش خصوصي در اداره امور شهرك ها از دیگر اهداف این طرح است.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي اردبيل اضافه كرد: اين شهرك با مساحت 24 هكتار در جنوب استان اردبيل داراي امكانات زير بنايي بوده و در حال حاضر 69 قرارداد زمين با سرمايه گذاران منعقد شده است.

وی خواستار ايجاد تعامل بين شركت شهرك هاي صنعتي و شركت خدماتي شد و ادامه داد: تمام امورات مربوط به اداره، حفظ و نگهداري از تاسيسات، امور زير بنايي و فضاي سبز به شركت خدماتي واگذار شده و شركت شهرك هاي صنعتي نيز بر انجام امورات نظارت مي كند.

ملاطفي با بیان اینکه امسال طرح واگذاری شهرک ها به صاحبان صنایع به شدت پیگیری می شود، ادامه داد: تشكيل شركت خدماتي در شهرك ها و مدیریت آن توسط بخش خصوصی تاصیرات مثبتی در پی داشته است.

وی متذکر شد: واگذاری بسیاری از فعالیت های مرتبط با مدیریت شهرک های صنعتی به بخش خصوصی می‌تواند علاوه بر حضور پر رنگ صنعتگران، فضاي مطلوبي را  نيز در ارائه خدمات بهتر بوجود آورد.

کد مطلب 2222647

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