یک معلم پیکرش را به دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم مرحومه پروانه نویسی که وصیت کرده بود پیکرش برای پیشرفت آموزش پزشکی به گروه آناتومی دانشگاه اهدا شود تا در تشریح و آموزش دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد، با حضور خانواده این مرحومه به همراه اساتید دانشکده پزشکی و دانشجویان برگزار شد.

در این مراسم که از طرف خانواده آن مرحومه بر عمل به وصیت این معلم فداکار تاکید شد.

دکتر غلامرضا حسن زاده مدیر گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در سخنانی در این مراسم یادآور شد: انسان از زمانی که با درد آشنا شد به فکر درمان آن درد افتاد ، با وجود اینکه کار انسان هایی که به عنوان پزشک به درمان درد انسان پرداختند ارزشمند است اما از آن ارزشمندتر انسان هایی هستند که برای پیشبرد دانش پزشکی خود را فدا می کنند.

وی افزود: سالانه یک هزار دانشجوی پزشکی وارد این دانشگاه می شوند که ما برای آموزش آنها در بدو ورود به دانشکده پزشکی باید آناتومی انسان را به آنها آموزش دهیم و اهدای جسد به آموزش بهتر می انجامد.

دکتر احمدی از بستگان مرحومه نویسی در متنی به خصوصیات ویژه اخلاقی این مرحومه اشاره کرد.

همچنین یکی از اساتید گروه آناتومی دانشگاه و یکی از دانشجویان پزشکی در اهمیت اهدای اجساد برای تشریح و پیشبرد دانش پزشکی سخن گفتند.

در پایان این مراسم یکی از افرادی که او نیز وصیت کرده است پیکرش پس از مرگ به به دانشکده پزشکی اهدا شود، از اهمیت اهدای جسد برای پیشبرد علم آناتومی سخن گفت.