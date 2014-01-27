درخواست کتبی حضور استاندار تهران در جلسات هیات دولت تقدیم رئیس جمهور شد

حسین گروسی، نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به دیدار امروز مجمع نمایندگان شهرستان های استان تهران با رئیس جمهور گفت: این دیدار ساعت 11 صبح امروز در دفتر رئیس جمهور انجام شد و در آن دیدگاه های مختلف نمایندگان در حضور رئیس جمهور مطرح شد.

وی افزود: مجمع نمایندگان شهرستان های استان تهران درباره کمبود اعتبارات استان تهران در بودجه نکاتی را مطرح کردند. استان تهران 15 درصد از جمعیت کشور را دربر دارد در حالی که بودجه این استان سال گذشته 3.8 درصد و بودجه امسال آن3.6 درصد است در حالی که استان تهران کریدور غرب به شرق کشور بوده و نیازمند توجه ویژه است.

این نماینده مجلس ادامه داد: استان تهران 52 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور را تامین می کند اما شهرستان های این استان با مشکلات متعددی در زمینه آب و فاضلاب و علاوه بر آن برخی معضلات پنهان همچون معضلات اجتماعی مواجه هستند که نیازمند رسیدگی و توجه ویژه است.

گروسی گفت: مجمع نمایندگان شهرستان های استان تهران همچنین در این دیدار درخواست استقرار ادارات کل غرب و شرق در استان را امری ضروری مطرح کردند به طوری که این امر در حال حاضر از سوی برخی ادارات همچون دارایی و نیروی انتظامی تا حد زیادی توانسته ترافیک و تردد اهالی شهرستان های تهران به تهران را کاهش دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان شهرستان های استان تهران از آقای روحانی دعوت کردند که در قالب سفرهای استانی در حوزه های انتخابیه آنها نیز حضور پیدا کند.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در ادامه با اشاره به سخنان رئیس جمهور در این دیدار گفت: آقای روحانی با مثبت ارزیابی کردن سفر خود به سوئیس عنوان کرد که در این دیدار استقبال خوبی از سوی شرکت های سرمایه گذار برای حضور در بازارهای ایران صورت گرفت که نشان دهنده حقانیت جمهوری اسلامی ایران است.

گروسی افزود: رئیس جمهور همچنین به دعوت از شرکت های خودروساز بزرگ برای سرمایه گذاری در ایران و مشارکت با خودروسازان داخلی در این سفر اشاره کرد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور قول داد که به مسئله راه اندازی مترو در شهرستان های تهران توجه ویژه شده و نیز با ارتقاء بودجه استانی، اعتبارات استان تهران نسبت به میانگین کشور متناسب شود.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به درخواست مجمع نمایندگان تهران از رئیس جمهور در خصوص حضور استاندار تهران در جلسات هیات دولت گفت: به دلیل اهمیت جایگاه پایتخت از آقای روحانی درخواست کردیم که استاندار تهران از این به بعد در جلسات هیات دولت حضور داشته باشد تا مسائل موجود را با سهولت بیشتر انتقال دهد؛ این درخواست به صورت کتبی و با امضا نمایندگان شهرستان های تهران در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت که امیدواریم محقق شود.

‫وی با بیان اینکه رئیس جمهور تاکید کرد که صنعت و تولید از اولویت‌های بعدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود افزود: رئیس جمهور عنوان کرد هدف این است که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تامین اجتماعی و بیمه سلامت همگانی در اولویت اول قرار گرفته و دو دهک پایین جامعه از بیمه سلامت رایگان برخوردار شوند.