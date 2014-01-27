انتقاد از تمرکز تصمیم گیری وفعالیت در آموزش وپرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا آذری در جمع مسئولان آموزش فنی وحرفه ای وکاردانش ادارات آموزش وپرورش سراسر استان گفت: تازمانی که یک مدل علمی درست در تصمیم گیری ها وجود نداشته باشد هرروز مشکلات ما اضافه خواهد شد.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس ضمن انتقاد از تمرکز فعالیت وتصمیم گیری در آموزش وپرورش گفت: بایداین فرایند اصلاح شده وبه سمت تمرکز زدایی حرکت کنیم.

آذری گفت: اگر خواهان آموزش وپرورش پویا هستیم باید مدیران این نهاد در تمامی سطوح بتوانند براساس شرایط محیطی وامکانات، تصمیم گیری وبرنامه ریزی کنند.

وی بااشاره به اینکه باید انگیزه فعالیت وخدمت معلمان خصوصا در حوزه کاردانش وفنی وحرفه ای تقویت شودگفت:باید تخصص لازم برای انتقال مفاهیم به هنرآموزان وجود داشته باشد.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت:بایددر دانش آموز انگیزه لازم را برای یادگیری ایجاد کرد تا بعد ازفارغ التحصیلی بتواند جذب بازار شده ومعیشت خود را تامین کند.

مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان کوار معرفی شد

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: مدیریت در آموزش و پرورش باید بر اساس مشورت و مشارکت باشد و باید بتواند از خرد جمعی در پیشرفت اهداف آموزش و پرورش استفاده کند.

محمود رضانصیری در آئین تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید آموزش و پرورش شهرستان کوار بااشاره به مطلب فوق افزود: فرزندان انقلاب هرکجا که باشند مشغول خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و این تغییر پستها ازیک سنگر به سنگری دیگر رفتن است.

نصیری افزود: بنده به عنوان نماینده اداره کل توصیه دارم مدیرجدید اولویتهایی که مدنظر نظام جمهوری اسلامی است را درشهرستان پیاده کند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس تاکید کرد: مدیریت در آموزش و پرورش باید بر اساس مشورتی و مشارکتی باشد و باید بتواند از خرد جمعی در پیشرفت اهداف آموزش و پرورش استفاده کند.

نصیری همچنین برنامه مدار بودن را یکی از اولویتهای آموزش و پرورش دانست و مهمترین وظیفه یک مدیر را شناخت جامعه ای که می خواهد درآن خدمت کند و نیز اولویت بندی برنامه ها و برنامه ریزی صحیح دانست.

توصیه بعدی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس به مسئولان تعلیم وتربیت شهرستان، حراست از ارزشها و دفاع ازانقلاب و نظام جمهوری اسلامی و حمایت از ولی فقیه بود.

دراین مراسم ضمن تقدیر از فعالیتهای یعقوب حامدی رییس پیشین اداره آموزش پرورش کوار،رضا عبیدی به عنوان مدیر جدید این اداره معرفی شد.